Durante el vuelo de regreso a Roma, el Papa contó que habló con el Presidente sobre la situación económica y la necesidad de atender a los sectores más vulnerables. También expresó su preocupación por la concentración de la riqueza, el deterioro de la clase media y la violencia en el debate político.

El papa León XIV reveló que durante sus encuentros con el presidente Javier Milei le pidió prestar mayor atención a los sectores más necesitados de la sociedad argentina. Al mismo tiempo, reclamó una distribución más equitativa de la riqueza, expresó su preocupación por el deterioro de la clase media y cuestionó la violencia y la polarización que atraviesan el debate político del país.

Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladó de regreso a Roma, luego de completar su primera gira apostólica por América Latina, que incluyó visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

Consultado por la periodista Elisabetta Piqué, de La Nación, sobre sus conversaciones con el mandatario argentino, el pontífice explicó que el eje de los encuentros fue el respeto por la dignidad humana y las responsabilidades que de allí se desprenden.

«De eso hablé con el señor presidente Milei», señaló, y explicó que lo había animado a tomar más en consideración, especialmente, a los sectores más necesitados de la sociedad argentina.

León XIV confirmó que también abordaron cuestiones económicas y las dificultades que continúa atravesando el país. Sin embargo, destacó que encontró coincidencias con Milei respecto del valor de la vida y del ser humano en todas sus etapas.

En ese marco, valoró la disposición del Presidente al diálogo y sostuvo que tanto en la recepción como en la despedida pudo observar una actitud abierta a escuchar sus planteos.

El Papa aclaró, además, que su mensaje no responde a una posición partidaria. Rechazó los intentos de ubicar sus intervenciones en términos de derecha o izquierda y remarcó que su preocupación central es la dignidad de las personas.

La concentración de la riqueza y el deterioro de la clase media

Uno de los tramos más significativos de la conferencia estuvo dedicado a la situación social y económica de la Argentina.

Ante una consulta del periodista Sergio Rubin, de Clarín, sobre el deterioro de la clase media y las consecuencias del ajuste económico, León XIV planteó la necesidad de reconstruir las condiciones de vida de la población mediante políticas orientadas al bien común.

El pontífice reconoció que existen factores internacionales que contribuyen a las dificultades económicas, pero sostuvo que tanto los ciudadanos como los dirigentes políticos deben trabajar conjuntamente para encontrar soluciones.

En particular, destacó la importancia de acompañar a las pequeñas empresas, por su capacidad para generar empleo y contribuir al sostenimiento de la clase media.

También expresó su preocupación por la creciente concentración de la riqueza y recordó que la doctrina social de la Iglesia promueve una distribución más justa de los recursos.

En ese sentido, cuestionó un escenario económico en el que cada vez menos personas concentran una proporción mayor de la riqueza, mientras amplios sectores de la población encuentran dificultades para sostener sus condiciones de vida.

León XIV planteó que es necesario avanzar hacia una redistribución más equitativa para evitar la reducción o incluso la desaparición de la clase media y fortalecer las condiciones laborales de los trabajadores.

Sus reflexiones estuvieron dirigidas a la situación argentina, aunque las vinculó con problemas económicos y sociales que también afectan a otros países.

Un llamado a superar la violencia política

El Papa también dedicó parte de sus respuestas a las divisiones que atraviesan a la sociedad argentina y expresó su preocupación por el deterioro del diálogo público.

Sostuvo que la polarización política no siempre surge espontáneamente, sino que en muchas ocasiones es alimentada de manera deliberada, incluso a través de los algoritmos que condicionan la circulación de información y los debates en las plataformas digitales.

Frente a ese escenario, destacó las manifestaciones de afecto y participación popular que acompañaron su visita a la Argentina, en las que coincidieron personas de diferentes posiciones políticas.

Para León XIV, esa experiencia demostró que existen valores compartidos capaces de superar las confrontaciones partidarias.

«No es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento», expresó al referirse a las consecuencias de la polarización, que, según advirtió, pueden llegar a dificultar el diálogo incluso dentro de las familias.

El pontífice manifestó su deseo de que su paso por el país haya contribuido a modificar esa dinámica y a recuperar espacios de encuentro.

En particular, pidió a los medios de comunicación que contribuyan a superar las divisiones y favorezcan una discusión pública orientada a la búsqueda de soluciones y al bien común.

Su relación con Milei y el recuerdo de Francisco

Durante la conferencia también surgió una pregunta sobre la relación entre Milei y el papa Francisco, así como sobre los motivos por los que el pontífice argentino nunca regresó a su país durante su papado.

León XIV evitó especular sobre las decisiones de su antecesor y reconoció que no podía responder por él.

Sin embargo, recordó que Francisco y Milei representaban orientaciones políticas muy diferentes y que, pese a esas distancias, aparentemente habían conseguido mantener una buena relación personal.

También señaló que ya había conocido al actual presidente argentino durante una visita al Vaticano, antes de los encuentros que mantuvieron durante su reciente viaje.

Al realizar un balance de esas conversaciones, el Papa destacó la comprensión mutua en torno a la dignidad humana y consideró positivo que el mandatario se mostrara dispuesto a escuchar.

Las declaraciones de León XIV, difundidas este martes tras su regreso a Roma, reúnen así dos dimensiones de su mensaje a la Argentina: la necesidad de atender las dificultades económicas y sociales de los sectores más vulnerables y el llamado a reconstruir el diálogo en una sociedad profundamente polarizada.

El pontífice concluyó su gira latinoamericana con una valoración favorable de la recepción que encontró en el país y con la expectativa de que su visita contribuya a fortalecer la convivencia, el respeto y la búsqueda de soluciones compartidas.