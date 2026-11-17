“El Espejo del Cielo” se realizará el viernes 20 y sábado 21 de noviembre, desde las 19.30. La actividad combinará observación astronómica, saberes ancestrales, recorridos por el monte nativo y degustaciones de sabores serranos.

Mayu Sumaj será escenario este viernes 20 y sábado 21 de noviembre de “El Espejo del Cielo”, una experiencia de astroturismo ancestral que propone descubrir la relación entre el territorio, los saberes del pueblo comechingón y el cielo austral.

La actividad comenzará ambas jornadas a las 19.30, a orillas del río San Antonio, en el sector de la canchita de vóley, y forma parte de la Ruta de las Estrellas de Punilla, en su kilómetro 25.

La propuesta combina la observación astronómica con un recorrido por el entorno natural y cultural de Mayu Sumaj, recuperando conocimientos ancestrales vinculados con el paisaje serrano y su relación con el firmamento.

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de conocer los morteros comunales, elementos del patrimonio cultural de la localidad, y acercarse a las formas en que las comunidades originarias interpretaban su entorno y el cielo nocturno.

La experiencia incluirá también observación de constelaciones y un espacio de astrofotografía con teléfonos celulares, que permitirá a los participantes explorar distintas maneras de registrar el cielo austral.

El recorrido se completará con una propuesta gastronómica que contempla degustaciones de sabores serranos y el tradicional pan casero, integrando la identidad culinaria local a la actividad.

Desde la Comuna de Mayu Sumaj destacaron que la iniciativa busca poner en valor el patrimonio natural y cultural de la localidad, incorporando nuevas experiencias vinculadas con el turismo de naturaleza, el bienestar y la interpretación del territorio.

La actividad contempla un recorrido de baja dificultad, de aproximadamente 300 metros, en el entorno del río San Antonio.

Con esta propuesta, Mayu Sumaj se suma a las experiencias de astroturismo que se desarrollan en Punilla, aprovechando el paisaje serrano y los saberes ancestrales como parte de una oferta turística vinculada con la identidad regional.