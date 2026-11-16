El exlegislador provincial y empresario hotelero realizó un balance de las jornadas radicales desarrolladas en Villa Carlos Paz y destacó la participación de dirigentes de distintos puntos de Córdoba. Entusiasmado especialmente por el mensaje del diputado nacional Pablo Juliano, planteó la necesidad de recuperar la identidad partidaria, salir de la polarización política y fortalecer el contacto directo con la sociedad. “No nos podemos quedar con lo que está”, sostuvo ante La Jornada.

El encuentro de UCR de Pie, realizado durante dos jornadas en Villa Carlos Paz, dejó para Rodrigo Serna una responsabilidad que considera más importante que el éxito de la convocatoria: llevar las ideas discutidas al territorio y convertirlas en una construcción política capaz de ofrecer una alternativa a los espacios que hoy dominan el escenario nacional.

El exlegislador provincial y empresario hotelero, uno de los principales impulsores locales de las jornadas, realizó un balance muy positivo de la participación y los debates, pero advirtió que el desafío comienza ahora, cuando los dirigentes regresan a sus localidades y deben trasladar esas discusiones a la actividad política cotidiana.

“Por supuesto redoblar el trabajo que estamos haciendo en el territorio, más allá de las redes”, sostuvo en una entrevista con La Jornada, después del cierre del encuentro realizado el viernes y sábado en el Hotel El Cid.

Serna considera que el radicalismo necesita recuperar protagonismo en un escenario atravesado por la polarización y por una creciente distancia entre las preocupaciones de la ciudadanía y las discusiones de los partidos.

Su planteo es que la política no puede limitarse a aceptar las opciones existentes ni organizarse exclusivamente alrededor de las posibilidades electorales de otros dirigentes.

“No nos podemos quedar con lo que está”, afirmó.

Y cuestionó la lógica que lleva a muchos ciudadanos a sostener una alternativa política solamente por temor al regreso de otra.

“Hay que aguantarlo porque si no viene lo otro, y si viene lo otro vuelve la debacle”, describió al referirse a ese razonamiento.

Para Serna, esa resignación termina cerrando la posibilidad de imaginar un rumbo diferente.

“Nos tenemos que hacer la idea de que algo renovador puede salir adelante”, sostuvo.

Una convocatoria que superó las expectativas

El encuentro de UCR de Pie, desarrollado bajo la consigna La historia nos une, el futuro nos convoca, reunió a dirigentes y militantes radicales provenientes de diferentes localidades de Córdoba.

Durante la primera jornada se realizaron exposiciones sobre la situación política, económica y social de la Argentina y la provincia, con la participación de Myrian Martínez, de la Fundación E+E; Rocío Daghero, licenciada en Relaciones Internacionales; y la politóloga Romina Mazzieri.

El sábado se desarrolló un debate entre los participantes y el cierre estuvo a cargo del diputado nacional Pablo Juliano.

También participaron los legisladores provinciales Carlos Briner y Dante Rossi, vinculados con sectores del radicalismo que cuestionan los intentos de subordinar a la UCR a las negociaciones electorales con La Libertad Avanza.

Serna destacó especialmente la procedencia de los asistentes y la posibilidad de reunir distintas miradas sobre el futuro del partido.

“La gente de todos los rincones de la provincia vino y se expresó”, valoró.

Para el dirigente, la convocatoria permitió recuperar un espacio de discusión que considera necesario en un radicalismo atravesado por diferencias internas y por negociaciones que, muchas veces, colocan las candidaturas y las alianzas por delante de los programas de gobierno.

Pero también ofreció una señal de que existen sectores dispuestos a participar de una reconstrucción partidaria que no se limite a los dirigentes con mayor exposición pública.

Juliano y un mensaje contra la resignación

Serna reservó sus expresiones más entusiastas para la intervención de Pablo Juliano, quien cerró las jornadas con una dura crítica al presidente Javier Milei y a los radicales que consideran inevitable integrarse a un acuerdo con La Libertad Avanza.

“La rompió”, sintetizó.

El exlegislador reconoció que Juliano consiguió poner en palabras inquietudes que muchos dirigentes comparten, pero que no siempre logran transmitir con la misma claridad.

“Uno lo piensa y por ahí no tiene las palabras para decirlo”, expresó.

Durante su intervención, el diputado nacional había cuestionado lo que definió como “pereza política” de aquellos radicales que buscan alinearse detrás de otras fuerzas con mayores posibilidades electorales, en lugar de construir una alternativa propia.

También rechazó que la sociedad deba resignarse a elegir entre la continuidad del gobierno libertario y el regreso del kirchnerismo.

Serna coincidió especialmente con ese cuestionamiento a la polarización.

Su preocupación es que la política termine aceptando como definitivas las opciones que actualmente concentran la discusión pública y renuncie a la posibilidad de ofrecer una propuesta diferente.

Por eso reivindicó la necesidad de recuperar una identidad radical capaz de convocar a otros sectores, sin quedar atrapada en el enfrentamiento entre los dos principales polos nacionales.

La intervención de Juliano, según interpretó, aportó un impulso importante a esa búsqueda. Pero también dejó una exigencia para quienes participaron: demostrar que esas ideas pueden traducirse en organización y trabajo político.

“La realidad pasa por otro lado”

Una de las reflexiones más interesantes de Serna estuvo relacionada con la distancia que observa entre las discusiones políticas que se multiplican en las redes sociales y los problemas que enfrenta cotidianamente la población.

“La realidad pasa por otro lado”, sostuvo.

Para el exlegislador, buena parte de la actividad política quedó concentrada en declaraciones, confrontaciones digitales y negociaciones entre dirigentes, mientras muchas personas tienen preocupaciones mucho más inmediatas.

El trabajo, los ingresos, las dificultades económicas y las necesidades familiares ocupan un lugar central en la vida de ciudadanos que no necesariamente siguen las disputas internas de los partidos.

Serna considera que esa distancia contribuye a explicar las dificultades de las organizaciones tradicionales para recuperar participación.

También reconoció que el radicalismo atraviesa una etapa de debilitamiento y habló de “un radicalismo que está bastante letargado”.

Desde esa perspectiva, el encuentro de Villa Carlos Paz representó una oportunidad para recuperar entusiasmo y reunir a dirigentes que todavía mantienen interés en debatir y participar.

Pero entiende que esa energía no puede agotarse en la satisfacción por una convocatoria concurrida.

La tarea será volver a conversar con militantes y vecinos, escuchar sus preocupaciones y demostrar que las propuestas políticas pueden ofrecer respuestas a los problemas que enfrentan.

La responsabilidad de llevar las ideas a cada localidad

El mensaje de Juliano incluyó una invitación a los participantes para que trasladaran las discusiones del encuentro a sus respectivos territorios.

Serna recogió ese planteo como uno de los compromisos más importantes que dejó la convocatoria.

“El diputado Juliano nos tiró una responsabilidad muy grande”, afirmó.

Esa responsabilidad, según explicó, consiste en multiplicar las conversaciones, ampliar la participación y sostener una tarea política que no dependa exclusivamente de los encuentros partidarios ni de las repercusiones en las redes.

Su mirada apunta a recuperar el contacto directo con una sociedad que, en muchos casos, se mantiene alejada de las estructuras tradicionales.

Para Serna, construir una alternativa requiere algo más que encontrar dirigentes capaces de expresar críticas al presente.

También necesita organización territorial, participación y propuestas que puedan ser discutidas con quienes no forman parte de la vida interna de los partidos.

El desafío es especialmente significativo para un espacio como UCR de Pie, que pretende recuperar identidad y protagonismo dentro del radicalismo cordobés, pero todavía debe transformar esas aspiraciones en una construcción política de mayor alcance.

Una discusión que también mira a 2027

Las jornadas de Villa Carlos Paz dejaron expuestas distintas posiciones sobre el rumbo del radicalismo y sus posibilidades electorales.

Carlos Briner, promovido por el sector como precandidato a gobernador, reclamó elecciones internas para definir democráticamente las candidaturas de la UCR y cuestionó a la conducción partidaria por la falta de respuestas.

Dante Rossi, por su parte, rechazó una alianza con La Libertad Avanza y defendió la necesidad de recuperar un programa radical propio, especialmente en materia de jubilaciones, salud pública, derechos sociales y acompañamiento a los sectores más afectados por la crisis.

Juliano planteó una convocatoria todavía más amplia, capaz de reunir a radicales, dirigentes de otras fuerzas y ciudadanos desencantados con las alternativas políticas actuales.

Serna considera que esas discusiones deben convertirse en el punto de partida de una tarea que vaya más allá de las definiciones de candidaturas y alianzas.

En su caso, esa perspectiva también tiene una dimensión local.

Antes del encuentro, había confirmado que mantiene conversaciones con diferentes sectores opositores para intentar construir una alternativa al gobierno de Esteban Avilés en Villa Carlos Paz.

También ratificó su disposición a competir por la Intendencia en 2027, aunque reconoció que los acuerdos encuentran dificultades cuando los posibles aliados trasladan sus alineamientos provinciales a la discusión municipal.

La convocatoria de UCR de Pie no produjo una nueva definición sobre su candidatura ni un acuerdo electoral local. Pero reforzó su protagonismo dentro de un sector que busca recuperar iniciativa política y proyectar su trabajo hacia distintas localidades de Córdoba.

La decisión de redoblar la presencia territorial se relaciona, por lo tanto, tanto con el futuro del radicalismo provincial como con las aspiraciones de construir una alternativa municipal.

Después del entusiasmo, el desafío de construir

Para Serna, las dos jornadas de UCR de Pie demostraron que todavía existe disposición a recuperar el debate y la participación dentro del radicalismo.

La presencia de dirigentes de diferentes localidades, las exposiciones y el mensaje de Juliano dejaron un balance que consideró alentador.

Sin embargo, el desafío que plantea no puede medirse solamente por la asistencia a un encuentro ni por el entusiasmo que generan determinados discursos.

La verdadera prueba será conseguir que esas coincidencias se conviertan en organización, propuestas y capacidad de representación fuera de los ámbitos partidarios.

El sector deberá encontrar la manera de ampliar su convocatoria, incorporar a quienes hoy permanecen alejados de la política y construir una identidad que pueda sostenerse frente a las negociaciones electorales de 2027.

Para Serna, ese trabajo requiere abandonar la resignación frente a las opciones existentes y recuperar la convicción de que puede surgir una propuesta diferente.

“No nos podemos quedar con lo que está”, insistió.

La frase resume el estado de ánimo que, según su interpretación, dejó el encuentro de Villa Carlos Paz.

Pero ahora aparece una exigencia más concreta: demostrar que ese deseo de renovación puede convertirse en una alternativa política real, con presencia en las ciudades y pueblos de Córdoba y capacidad para volver a conectar con la sociedad.