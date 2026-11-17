Las actividades se desarrollarán entre el 22 y el 30 de noviembre, en distintos espacios de la localidad. Habrá encuentros y presentaciones de los talleres de música, newcom, tai chi, yoga y arte para niños.

La Municipalidad de Villa Río Icho Cruz anunció el cronograma de cierre de los Talleres Municipales 2026, con una serie de actividades que se desarrollarán durante la segunda quincena de noviembre en distintos espacios de la localidad.

La propuesta permitirá compartir con la comunidad parte del trabajo realizado durante el año por quienes participaron de los talleres, a través de presentaciones musicales, encuentros deportivos y actividades artísticas y de bienestar.

Las jornadas comenzarán el domingo 22 de noviembre y se extenderán hasta el lunes 30, con cuatro encuentros que reunirán a participantes, docentes y vecinos.

Cronograma de los cierres

Domingo 22 de noviembre, a las 19.30: presentación de los talleres de canto, guitarra, bombo y charango , en el espacio de Ferimeriando, ubicado en avenida Argentina 254.

presentación de los talleres de , en el espacio de Ferimeriando, ubicado en avenida Argentina 254. Martes 24 de noviembre, a las 18: cierre del taller de newcom , en el Polideportivo Solares.

cierre del taller de , en el Polideportivo Solares. Sábado 28 de noviembre, a las 18: encuentro de los talleres de tai chi y yoga , en la Plaza Central, sobre calle San Martín s/n.

encuentro de los talleres de , en la Plaza Central, sobre calle San Martín s/n. Lunes 30 de noviembre, a las 18: cierre del taller de arte para niños, en el Museo Municipal La Memoria.

Desde el municipio invitaron a las familias y vecinos a acompañar estas actividades, que permitirán conocer las experiencias y producciones desarrolladas por los participantes.

Los encuentros marcarán el cierre de un nuevo ciclo de los Talleres Municipales, espacios que durante el año ofrecieron oportunidades de aprendizaje, recreación y participación comunitaria en Villa Río Icho Cruz.