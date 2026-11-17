La presidenta comunal Carla Bruno participó de una reunión con autoridades provinciales y representantes de localidades vecinas. El encuentro estuvo orientado a coordinar criterios de ordenamiento territorial y protección del ambiente desde una perspectiva regional.

La Comuna de Cabalango participó este lunes de una reunión de trabajo con organismos provinciales y representantes de Tanti, Estancia Vieja y Santa Cruz del Lago, destinada a avanzar en la articulación de políticas de ordenamiento territorial y planificación del crecimiento urbano.

El encuentro contó con la participación de la presidenta comunal Carla Bruno, autoridades y equipos técnicos de las localidades involucradas, junto a representantes del Instituto de Planificación del Área Metropolitana (IPLAM) y de la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Ambiente de Córdoba.

Durante la jornada se intercambió información vinculada con las características y necesidades de cada localidad, con el propósito de establecer criterios de planificación que contemplen las relaciones territoriales y ambientales entre las comunidades.

La iniciativa parte de la necesidad de abordar el crecimiento de las localidades desde una perspectiva regional, especialmente en aspectos relacionados con la preservación de los cursos de agua, el monte nativo y los espacios naturales.

En ese sentido, Bruno destacó la importancia del trabajo conjunto con los organismos provinciales y los municipios vecinos para acompañar el desarrollo de la región sin descuidar sus características ambientales.

“Ordenamos para crecer: cuidando nuestro río, nuestro monte y nuestra calidad de vida, para acompañar el crecimiento de nuestras localidades en equilibrio”, expresó la presidenta comunal.

Desde la Comuna de Cabalango señalaron que el intercambio de información con el IPLAM y la articulación con la Secretaría de Ambiente forman parte del trabajo destinado a fortalecer la planificación territorial.

El encuentro permitió reunir a las distintas jurisdicciones alrededor de una problemática compartida: cómo acompañar el crecimiento urbano y turístico de la región preservando los recursos naturales y las condiciones ambientales que caracterizan a sus localidades.