Suben el dólar y el riesgo país en el inicio de la semana y caen las acciones argentinas

El dólar oficial alcanzó un nuevo máximo nominal de $1.575, mientras que el riesgo país superó los 840 puntos. Los bonos retrocedieron y las empresas argentinas registraron fuertes pérdidas en Wall Street, en medio de un clima financiero adverso.

Los mercados financieros argentinos comenzaron la semana con una nueva jornada de tensión. Este lunes, el dólar oficial subió a $1.575 para la venta, el riesgo país volvió a superar los 840 puntos y los bonos y las acciones nacionales registraron pérdidas tanto en Buenos Aires como en Wall Street.

El movimiento se produjo en un contexto de incertidumbre financiera internacional y cautela de los inversores frente a las perspectivas económicas de la Argentina, especialmente por las necesidades de financiamiento y el escenario político de 2027.

En el mercado cambiario, el dólar oficial aumentó $5 respecto del cierre del viernes y se ubicó en $1.525 para la compra y $1.575 para la venta en el Banco Nación. De esta manera, alcanzó un nuevo máximo en términos nominales.

La cotización mayorista también avanzó y se negoció en torno a los $1.549, mientras que el dólar blue se vendía a $1.580 en el mercado informal porteño.

Los tipos de cambio financieros acompañaron la tendencia alcista. El dólar MEP operaba alrededor de $1.584, mientras que el contado con liquidación (CCL), utilizado para transferir divisas al exterior mediante operaciones bursátiles, se ubicaba cerca de $1.680.

El riesgo país superó los 840 puntos

El deterioro de los bonos soberanos argentinos impulsó una nueva suba del riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia entre el rendimiento de la deuda argentina y el de los bonos del Tesoro estadounidense.

Durante las primeras horas de operaciones, el riesgo país llegó a los 843 puntos básicos, frente a los 830 registrados al cierre de la semana anterior.

Los títulos de deuda pública en dólares mostraron retrocesos de hasta el 1%, en una rueda en la que los inversores mantuvieron una actitud cautelosa frente a las perspectivas financieras del país.

El indicador había conseguido alejarse de los 900 puntos durante las últimas jornadas, pero volvió a subir este lunes. Su evolución resulta especialmente relevante para las posibilidades de la Argentina de acceder a financiamiento internacional a tasas más bajas.

Caídas en la Bolsa y en Wall Street

Las acciones argentinas también comenzaron la semana con resultados negativos.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval retrocedía alrededor del 2%, mientras que las empresas nacionales que cotizan en Nueva York registraban pérdidas todavía más pronunciadas.

Entre los papeles más afectados aparecía YPF, con una caída que llegó al 5,2%, junto con entidades financieras como Banco Macro y BBVA, que también operaban en terreno negativo.

El comportamiento de los activos argentinos se dio en una jornada de debilidad de los principales mercados internacionales, especialmente en el sector tecnológico estadounidense.

Caputo atribuyó la incertidumbre a factores externos y políticos

En medio de este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a defender el rumbo del programa económico y sostuvo que el aumento del riesgo país responde tanto al contexto internacional como a la incertidumbre política local.

Durante una entrevista con Radio Mitre, el funcionario vinculó las preocupaciones de los inversores con la posibilidad de un cambio de gobierno en 2027.

«Sube por el temor a que no esté Milei», afirmó al explicar su interpretación sobre el comportamiento del indicador.

Caputo también reconoció que la economía argentina creció menos de lo esperado durante este año, aunque sostuvo que existen señales de recuperación y destacó que el Banco Central continúa acumulando reservas.

El ministro remarcó que, pese al incremento del riesgo país durante los últimos meses, el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable en comparación con otros períodos de inestabilidad financiera.

La evolución de los mercados durante el resto de la semana permitirá observar si las subas del dólar y del riesgo país se consolidan o si los activos argentinos recuperan parte de las pérdidas registradas en el comienzo de la jornada.