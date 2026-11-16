Villa Carlos Paz: una semana de lluvias y tormentas, con descenso de temperatura y alerta naranja para este lunes

La inestabilidad dominará buena parte de la semana en Punilla y las Sierras de Córdoba, con máximas que bajarán desde los 28 grados hasta valores cercanos a los 22. El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre tormentas fuertes durante la tarde y noche de este lunes, con riesgo de granizo, ráfagas intensas y abundantes precipitaciones.

La segunda quincena de noviembre comenzará con una semana marcada por lluvias, tormentas y temperaturas en descenso en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla. Después de un lunes cálido, pero con riesgo de fenómenos meteorológicos intensos, el resto de los días tendrá máximas más moderadas y condiciones de inestabilidad que podrían extenderse hasta el viernes.

El período estará especialmente condicionado por las tormentas previstas para este lunes, cuando regirán alertas meteorológicas de niveles amarillo y naranja. A partir del martes, el ingreso de aire más fresco provocará una disminución de las temperaturas, mientras que la nubosidad y las posibilidades de precipitaciones continuarán presentes durante buena parte de la semana.

Este lunes 16 de noviembre comenzó con períodos de sol y un ambiente templado. Cerca de las 10, la temperatura rondaba los 21 grados, mientras que para el mediodía y las primeras horas de la tarde se anticipa una máxima de entre 27 y 29 grados.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a desmejorar con el avance de la jornada, con un incremento de la nubosidad y posibilidades de chaparrones y tormentas, especialmente desde la tarde.

Alerta naranja por tormentas fuertes en Punilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para la tarde de este lunes, que se elevará a naranja entre las 18 y la medianoche, con alcance sobre Villa Carlos Paz y otras localidades del departamento Punilla.

La advertencia contempla la posibilidad de tormentas fuertes, algunas severas, acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Para las áreas comprendidas en el nivel naranja se prevén acumulados de lluvia de entre 80 y 120 milímetros durante el período de alerta, con posibilidades de superar esos registros de manera puntual.

Ante este escenario, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante los fenómenos más intensos, asegurar objetos expuestos al viento y mantenerse alejado de zonas inundables, ríos, arroyos y vados serranos.

La alerta amarilla continuará durante las primeras horas del martes.

Martes y miércoles con temperaturas más bajas

El martes 17 presentará un ambiente más fresco, con una mínima cercana a los 15 o 16 grados y una máxima que podría ubicarse entre 23 y 25 grados.

La nubosidad continuará siendo abundante, con posibilidades de precipitaciones desde la madrugada y nuevos chaparrones o tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

El viento rotará hacia el sector sur y sudeste, favoreciendo el descenso de temperatura respecto del lunes.

Para el miércoles 18, el pronóstico anticipa otra jornada de condiciones inestables, con una mínima cercana a los 14 o 15 grados y una máxima de 22 a 24 grados.

El cielo permanecerá mayormente nublado, aunque podrían registrarse algunos períodos de sol. Las lluvias y tormentas aisladas continuarían siendo posibles en distintos momentos del día, especialmente durante la tarde.

La inestabilidad continuará hacia el cierre de la semana

El jueves 19 podría ser una de las jornadas más frescas del período, con una temperatura mínima de 14 a 15 grados y una máxima estimada entre 21 y 23 grados.

Los pronósticos mantienen probabilidades elevadas de precipitaciones, con chaparrones y posibles tormentas en distintos momentos del día. La abundante nubosidad limitará el ascenso térmico, mientras que el viento soplará principalmente de los sectores este y sudeste.

Para el viernes 20, en tanto, se anticipa una leve recuperación de las temperaturas, con una mínima cercana a los 14 o 16 grados y una máxima que podría alcanzar los 23 o 24 grados.

El cielo continuará con nubosidad variable y se mantendrán las posibilidades de lluvias y tormentas aisladas, aunque podrían presentarse mejoramientos temporarios.

La evolución prevista para los cinco días muestra un cambio importante respecto de la semana anterior: después del calor del lunes, las temperaturas se mantendrán más moderadas y la inestabilidad será una característica persistente del tiempo en Villa Carlos Paz y las Sierras de Córdoba.