“Riberas de Arredondo” integra las propuestas culturales, deportivas y recreativas con los servicios turísticos y comerciales de la localidad. La iniciativa, presentada con la presencia del intendente Ariel Moyano, contempla la participación de más de 60 personas e incorpora un nuevo sistema de atención y orientación para visitantes.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo presentó “Riberas de Arredondo”, un programa destinado a integrar, ordenar y poner en valor la Costanera y sus zonas de influencia, mediante una propuesta que contempla más de 160 actividades turísticas, culturales y deportivas gratuitas.

La iniciativa fue dada a conocer el miércoles pasado durante un encuentro con prestadores, comerciantes y representantes del sector turístico, que contó con la presencia del intendente Ariel Moyano.

El programa busca reunir bajo una misma estrategia las numerosas actividades, servicios y espacios que funcionan alrededor del río, articulando el trabajo de las distintas áreas municipales con el sector privado.

Hasta ahora, las intervenciones sobre la Costanera se desarrollaban desde diferentes dependencias, de acuerdo con sus respectivas competencias. Entre ellas, las direcciones de Comercio e Inspectoría, Economía, Vinculación Territorial y Turismo, Servicios Públicos, la Guardia Local y el servicio de recolección de residuos.

Con la creación de Riberas de Arredondo, el municipio procura mejorar la coordinación de esos recursos y organizar una agenda común que integre los servicios públicos, las propuestas recreativas, la actividad comercial y el entorno natural.

Una agenda que reúne cultura, naturaleza y deportes

La Costanera concentra buena parte de las actividades turísticas y recreativas de San Antonio de Arredondo, con espacios como el Paseo de los Artesanos y el Centro Comercial a Cielo Abierto, además de diferentes programas culturales y deportivos.

Entre las propuestas que pasarán a formar parte de esta estrategia conjunta se encuentran las Noches Musicales del Centro Comercial a Cielo Abierto, las actividades del Paseo de los Artesanos y los ciclos Teatro Serrano y Cuentos que trae el río.

También se incorporan las experiencias de Tierra de Senderos, con caminatas guiadas y senderos autoguiados de baja dificultad, y las actividades de Ciudad de Montaña, que incluyen kayak, escalada y trail.

El objetivo es que estas iniciativas, que ya forman parte de la oferta recreativa de la localidad, cuenten con una organización y comunicación integradas, facilitando el acceso de vecinos y turistas a las distintas propuestas disponibles.

Más de 60 personas y una nueva figura de atención turística

Según informó el municipio, el funcionamiento del programa contempla la participación de más de 60 personas, distribuidas entre distintas tareas de atención, servicios y organización del espacio público.

Una de las novedades será la presencia de informantes turísticos en los principales accesos al río y a la localidad, para orientar a los visitantes y brindar información sobre las actividades disponibles.

Además, se incorporará la figura del “Riberiano”, que ampliará las funciones del tradicional personal encargado del cobro de estacionamiento.

Además de intervenir en el ordenamiento vehicular, el Riberiano tendrá un papel de atención y orientación turística, respaldado por las distintas áreas municipales.

Para complementar esa tarea, dispondrá de un código QR que permitirá acceder a información sobre alojamientos, establecimientos gastronómicos, eventos y otras propuestas turísticas de San Antonio de Arredondo.

De esta manera, el municipio busca transformar un servicio vinculado principalmente con el estacionamiento en un punto de contacto más amplio con quienes llegan a disfrutar de la Costanera.

Una estrategia compartida con el sector privado

La presentación ante comerciantes y prestadores también apuntó a fortalecer la articulación entre las actividades municipales y los servicios que ofrece el sector privado.

El programa propone que la Costanera funcione como un espacio turístico y recreativo integrado, en el que las actividades culturales y deportivas puedan vincularse con los comercios, la gastronomía, los alojamientos y los distintos servicios disponibles en la localidad.

Con Riberas de Arredondo, la Municipalidad busca consolidar una modalidad de gestión que permita aprovechar mejor los recursos existentes, ordenar el funcionamiento de los espacios públicos y facilitar a los visitantes el acceso a una oferta turística diversa y organizada.