Tanti busca impulsar el turismo de bienestar, firmó un convenio con una red regional y prepara un congreso para 2027

El acuerdo fue suscripto por el intendente Emiliano Paredes y busca fortalecer el turismo de bienestar en la localidad. Entre las iniciativas previstas se encuentra la organización de un congreso durante la Semana del Bienestar del próximo año.

La Municipalidad de Tanti firmó un Convenio Marco de Colaboración con la Red de Bienestar Punilla, con el propósito de desarrollar propuestas turísticas vinculadas con el bienestar integral y fortalecer la articulación entre el sector público y los prestadores privados.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Emiliano Paredes y constituye el punto de partida para nuevas iniciativas destinadas a incorporar este segmento a la oferta turística de la localidad.

La Red de Bienestar Punilla trabaja desde hace más de cuatro años en la vinculación de distintos actores relacionados con el bienestar integral. Entre sus integrantes se encuentran alojamientos, establecimientos gastronómicos, terapeutas y profesionales de diversas disciplinas, que articulan propuestas y experiencias dentro de la región.

A través de este convenio, Tanti busca integrarse a esa dinámica de trabajo y aprovechar las posibilidades que ofrecen sus espacios naturales y los servicios locales para desarrollar nuevas actividades turísticas.

Un congreso de bienestar para 2027

Uno de los principales proyectos surgidos de esta vinculación es la organización del primer Congreso de Bienestar de Tanti en 2027, cuya realización se proyecta en el marco de la Semana del Bienestar.

La propuesta apunta a reunir a profesionales, especialistas, prestadores y personas interesadas en el bienestar integral, mediante actividades de formación, intercambio de experiencias y difusión de conocimientos.

El encuentro se encuentra en una etapa inicial de planificación, como parte de las acciones que el municipio busca impulsar junto a la Red de Bienestar Punilla.

Desde la Municipalidad señalaron que esta articulación también pretende fortalecer los servicios turísticos locales y generar nuevas oportunidades para los emprendimientos vinculados con el sector.

La iniciativa se incorpora así a las estrategias de diversificación turística de Tanti, con una propuesta que busca combinar naturaleza, experiencias y bienestar, al tiempo que promueve la cooperación entre instituciones y prestadores de la región.