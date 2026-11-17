La ceremonia fue encabezada por el intendente Daniel Spadoni y contó con la presencia de la vicegobernadora Myrian Prunotto. Fabricio Coledani, el estudiante ganador del concurso que dio origen al diseño, recibió una distinción de la Legislatura de Córdoba.

Valle Hermoso presentó oficialmente su primera bandera, en un acto que reunió a autoridades provinciales y municipales, instituciones y vecinos, y que marcó la incorporación de un nuevo símbolo de identidad para la localidad.

La ceremonia, que se desarrolló en el nuevo Monumento Malvinas Argentinas, en el predio del Punto Digital Valle Hermoso, fue encabezada por el intendente Daniel Spadoni y contó con la participación de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, impulsora del programa provincial “Nuestra Bandera”, a través del cual se promovió la creación del emblema local.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el reconocimiento a Fabricio Coledani, el estudiante cuya propuesta resultó ganadora del concurso convocado para elegir el diseño de la bandera de Valle Hermoso.

El joven recibió una distinción de la Legislatura de Córdoba por su participación en el proceso y su aporte a la construcción de este nuevo símbolo representativo de la comunidad.

Durante el acto también se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa y la entrega de dos ejemplares de la bandera: uno destinado al izamiento en el mástil oficial y otro para su utilización en actos y ceremonias institucionales.

La presentación culminó con el primer izamiento de la Bandera Oficial de Valle Hermoso, que desde ahora acompañará las celebraciones y actividades protocolares de la localidad.

Desde la Municipalidad destacaron el carácter participativo del proceso que permitió concretar la iniciativa, surgida de una convocatoria para que la comunidad contribuyera a definir un emblema vinculado con su historia, su identidad y su sentido de pertenencia.

Con esta ceremonia, Valle Hermoso incorporó formalmente su bandera al conjunto de símbolos institucionales, como resultado de un proyecto que tuvo a la participación de los vecinos y, especialmente, de los estudiantes como protagonistas.