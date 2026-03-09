Shakira fue nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026

La artista colombiana integra por primera vez la lista oficial de candidatos al Rock & Roll Hall of Fame. La edición 2026 reúne a 17 nominados y abre una nueva instancia de votación antes de la definición final de los ingresantes.

Shakira fue nominada oficialmente al Salón de la Fama del Rock and Roll en la edición 2026, en una selección que incluye a 17 artistas y grupos de distintos géneros y generaciones. La cantante aparece por primera vez en la boleta de candidatos del museo, en una lista que también reúne a nombres como Mariah Carey, Phil Collins, Lauryn Hill, Oasis, Iron Maiden, P!NK y Wu-Tang Clan.

La nominación forma parte del proceso anual de elección de nuevos integrantes del Salón de la Fama. Según el criterio oficial, los artistas pueden ser considerados 25 años después de la publicación de su primera grabación comercial. En ese marco, la postulación de Shakira representa un reconocimiento a una trayectoria internacional consolidada y a su impacto sostenido en la música popular.

La organización también informó que ya está abierta la votación popular correspondiente a la clase 2026, mientras un panel internacional evaluará a los nominados antes de la definición final. Los ingresantes de este año serán anunciados en abril, y la ceremonia se realizará más adelante, durante el segundo semestre.

La presencia de Shakira en esta edición vuelve a reflejar el criterio amplio con el que trabaja desde hace años el Rock Hall, que incorpora a figuras con fuerte influencia en la cultura musical más allá del rock en sentido estricto. En este caso, la nominación reconoce su alcance global, su proyección en el mercado latino e internacional y su peso dentro de la música de las últimas décadas.