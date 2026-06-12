Schiaretti pidió la salida de Adorni y acusó al Gobierno de sostener “la mentira”

El exgobernador de Córdoba y diputado nacional reclamó que el jefe de Gabinete deje su cargo tras la polémica por su declaración jurada. También sostuvo que el funcionario “le mintió al pueblo argentino” y “mintió ante el Congreso”.

El exgobernador de Córdoba y actual diputado nacional Juan Schiaretti pidió este viernes 12 de junio la salida de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, en medio de la polémica por su declaración jurada patrimonial y las explicaciones sobre el origen de sus ahorros en dólares y operaciones con Bitcoin.

“Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más”, planteó Schiaretti en un mensaje difundido públicamente.

El dirigente cordobés remarcó que Adorni ocupa “uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional” y endureció el cuestionamiento político contra el funcionario nacional. “Adorni le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación”, sostuvo.

El mensaje cerró con una definición directa sobre la responsabilidad pública. “El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras”, afirmó Schiaretti.

El planteo fue acompañado por legisladores cordobeses de Provincias Unidas, entre ellos la senadora Alejandra Vigo y los diputados Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo. La postura marca un endurecimiento del espacio cordobés frente a un caso que ya generó repercusiones dentro y fuera del oficialismo nacional.

Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional.

Adorni le mintió al pueblo argentino y… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) June 12, 2026

La controversia se profundizó después de que Adorni presentara su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y explicara que parte de su patrimonio familiar provenía de inversiones en Bitcoin realizadas antes de llegar al Gobierno. En una entrevista televisiva, el jefe de Gabinete reconoció que tenía ahorros no declarados previamente y utilizó una frase que generó fuerte impacto político: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”.

Según la reconstrucción presentada por el funcionario, junto a su esposa, Bettina Angeletti, habría invertido en criptomonedas entre 2013 y 2018, con una ganancia que le permitió justificar más de 500 mil dólares incorporados a su patrimonio. El caso ya forma parte de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

La explicación de Adorni no frenó las críticas. Desde distintos sectores opositores remarcaron que el problema no es solo tributario, sino también político e institucional, por el cargo que ocupa y por las explicaciones brindadas ante el Congreso.

En paralelo, la oposición en la Cámara de Diputados pidió una sesión especial para el martes 23 de junio, a las 14 horas, con el objetivo de tratar pedidos de interpelación y avanzar en una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete.

También hubo cuestionamientos desde sectores que acompañan al Gobierno. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, calificó el caso como “más que un error” y habló de una “omisión ética”. La vicepresidenta Victoria Villarruel también había expresado críticas públicas a las explicaciones de Adorni.

Pese al avance de los cuestionamientos, la Casa Rosada ratificó hasta ahora la continuidad del funcionario y buscó presentar el caso como una ofensiva política contra uno de los principales colaboradores del presidente Javier Milei.

Con el pronunciamiento de Schiaretti, la presión sobre Adorni suma un actor de peso del escenario cordobés y nacional. El caso ya dejó de estar limitado a la discusión por la declaración jurada y pasó a instalarse como una crisis política para el Gobierno, con impacto en el Congreso y en la relación con sectores aliados y opositores.