Spadoni presentó proyectos para Valle Hermoso ante el ministro del Interior Diego Santilli

El intendente participó de una reunión con autoridades nacionales e intendentes cordobeses, donde expuso necesidades vinculadas a infraestructura, servicios y desarrollo urbano para la localidad.

El intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni, mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la que presentó una carpeta con proyectos y necesidades prioritarias para la localidad.

El encuentro se realizó este miércoles en el Salón de los Escudos, donde el funcionario nacional recibió a un grupo de intendentes de Córdoba, junto a los diputados Gabriel Bornoroni y Laura Rodríguez Machado.

También participó la vocal del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y exdiputada nacional, Soledad Carrizo.

Según se informó, la propuesta presentada por Spadoni incluye iniciativas vinculadas a infraestructura, servicios y desarrollo urbano, con el objetivo de gestionar recursos y avanzar en obras que acompañen el crecimiento de Valle Hermoso.

La carpeta será evaluada por el Ministerio del Interior, con la expectativa de avanzar en una agenda de trabajo conjunta entre el municipio y el Gobierno nacional.

“Seguimos gestionando para que Valle Hermoso continúe creciendo y para dar respuestas concretas a nuestros vecinos”, destacó Spadoni tras el encuentro.

Además del intendente vallehermosense, participaron otros jefes municipales cordobeses, entre ellos representantes de La Calera, Villa Allende, Mendiolaza, Oncativo, Anisacate, Río Ceballos, Manfredi, Porteña, Isla Verde y distintas localidades del interior provincial.

De acuerdo con fuentes oficiales, durante la reunión también se abordaron temas vinculados a la agenda legislativa y a la situación de los municipios cordobeses.