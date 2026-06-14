Malestar en la UCR Córdoba: Quiroga cuestionó la falta de elecciones internas y anticipó que irá a la Justicia

El intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, criticó la convocatoria a un congreso partidario por Zoom para el 11 de julio y reclamó que la conducción de la Unión Cívica Radical sea renovada mediante el voto de los afiliados. “La democracia interna no se negocia”, advirtió.

La interna de la Unión Cívica Radical de Córdoba volvió a tensarse por la falta de convocatoria a elecciones para renovar autoridades partidarias.

En las últimas horas, el intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, expresó públicamente su malestar y cuestionó la decisión de avanzar con un congreso partidario virtual, previsto para el próximo 11 de julio, en lugar de fijar un calendario electoral.

A través de sus redes sociales, el dirigente radical calificó la convocatoria por Zoom como un “atajo no democrático” y reclamó que las autoridades de la UCR Córdoba sean elegidas mediante el voto de los afiliados.

“¿A qué le tienen miedo? Nosotros no vamos a ser cómplices de este atropello a nuestra identidad”, sostuvo Quiroga en su publicación.

El intendente también anticipó que el sector que integra recurrirá a la vía judicial para exigir que se establezca un cronograma electoral. “Fuimos claros y vamos a cumplir nuestra palabra: recurriremos a la Justicia para que se fije un calendario electoral. Las autoridades se eligen votando, la democracia interna no se negocia”, expresó.

El planteo apunta directamente al funcionamiento interno del radicalismo cordobés y a la necesidad de definir su conducción a través de mecanismos electorales. Para Quiroga, el partido debe resolver sus autoridades con participación de la militancia y sin reemplazar el proceso democrático por acuerdos o definiciones administrativas.

El reclamo se da en un contexto de creciente debate dentro de la UCR Córdoba, donde distintos sectores vienen pidiendo reglas claras para ordenar la vida interna del partido y garantizar una renovación de autoridades con legitimidad política.