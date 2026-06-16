Caso Agostina Vega: Barrelier negó los hechos y agravaron la imputación en su contra

El principal acusado fue indagado este martes por el fiscal Raúl Garzón y quedó acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y femicidio. La figura agrava su situación judicial y lo acerca a una eventual pena de prisión perpetua.

La causa por el femicidio de Agostina Vega sumó este martes una novedad clave. Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente de 14 años, fue indagado por el fiscal Raúl Garzón, negó los hechos que se le atribuyen y luego se abstuvo de seguir declarando.

La audiencia se realizó en Tribunales II de Córdoba y sirvió para formalizar el agravamiento de la imputación. Barrelier quedó acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y femicidio, una figura que prevé la pena de prisión perpetua.

Hasta ahora, el imputado ya había quedado bajo la acusación de homicidio agravado por violencia de género. Con la nueva ampliación, la Fiscalía incorporó otros dos agravantes: la alevosía, vinculada a la situación de indefensión de la víctima, y el criminis causae, que se aplica cuando el homicidio se comete para ocultar otro delito, lograr impunidad o evitar ser descubierto.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Barrelier habría engañado a Agostina para que fuera hasta su vivienda de barrio Cofico. Allí, según la acusación, la adolescente habría sido atacada sexualmente y luego estrangulada. Para la Fiscalía, el crimen habría tenido como finalidad ocultar ese ataque y evitar que el hecho fuera descubierto.

Tras la indagatoria, el abogado defensor Jorge Cassini confirmó que su asistido negó los hechos y no respondió preguntas. “Se le tomó declaración, ha negado los hechos que se le atribuyen y se abstuvo a seguir declarando”, señaló el letrado al referirse al trámite judicial.

La investigación sostiene que Agostina fue vista por última vez el sábado 23 de mayo por la noche, cuando salió de su casa y se trasladó en un remís hacia la zona de Cofico. Sus restos fueron encontrados el 30 de mayo en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, luego de una semana de intensa búsqueda.

La reconstrucción judicial también analiza los movimientos posteriores al crimen, especialmente el uso de un Ford Ka negro que aparece como una pieza central para determinar cómo se trasladó el cuerpo y quiénes pudieron haber colaborado en las maniobras de encubrimiento.

En ese marco, además de Barrelier, permanecen detenidos Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos imputados por encubrimiento agravado. Fassetta vivía en la misma casa de barrio Cofico donde residía el principal acusado, mientras que Andreani es expareja de Barrelier y propietaria del vehículo investigado.

Los dos serán indagados por la Fiscalía este miércoles. La Justicia buscará establecer si aportaron información falsa, si ocultaron datos relevantes o si participaron de alguna maniobra posterior al femicidio.

El agravamiento de la imputación contra Barrelier marca una nueva etapa en la causa. La investigación ya no se concentra solo en la autoría material del crimen, sino también en el posible ataque sexual previo, el móvil atribuido por la Fiscalía y las presuntas acciones destinadas a encubrir lo ocurrido.

Mientras tanto, la familia de Agostina continúa reclamando justicia y el caso sigue bajo una fuerte conmoción pública en Córdoba. La causa también abrió un frente político e institucional por los cuestionamientos a la actuación judicial, los antecedentes previos del acusado y los pedidos de revisión sobre las responsabilidades estatales.