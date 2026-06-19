El Refugio Cura Brochero advierte que podría cerrar por falta de apoyo municipal: “Estamos en una situación muy angustiante”

La institución que asiste a personas en situación de calle en Villa Carlos Paz asegura que el incremento del alquiler y la falta de respuesta del municipio ponen en riesgo su continuidad. Desde la comisión denuncian que no fueron recibidos por el intendente Esteban Avilés y cuestionan la intención de trasladar el espacio.

El Refugio Nocturno Cura Brochero atraviesa uno de los momentos más críticos desde su creación. A pocos días del vencimiento del contrato de alquiler de la vivienda donde funciona, la institución advirtió que, si no logra obtener mayores recursos económicos para afrontar el nuevo costo del inmueble, podría verse obligada a cerrar sus puertas.

En diálogo con VillaNos Radio, Alicia Barrigó, referente del refugio, explicó que desde mayo solicitaron reuniones con el intendente Esteban Avilés y otros funcionarios municipales para plantear la necesidad de actualizar el subsidio que reciben, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta.

“Mandamos las notas, hablé por teléfono con las secretarias tanto de Avilés como de otros funcionarios, pero no conseguimos audiencia ni ninguna respuesta, ni por sí ni por no. Y el tiempo nos corre porque necesitamos tener una solución”, expresó Barrigó.

Actualmente, el refugio paga un alquiler de 800 mil pesos mensuales, pero a partir de la renovación del contrato el monto ascenderá a un millón de pesos. El subsidio que recibe del municipio es de aproximadamente 1.120.000 pesos, suma que resulta insuficiente para cubrir el funcionamiento cotidiano del espacio.

La referente explicó que la respuesta del Ejecutivo municipal llegó a través de declaraciones periodísticas del propio intendente, quien además cuestionó el funcionamiento del refugio y condicionó una eventual ayuda a la reubicación del espacio.

“El intendente nos contestó a través de una nota periodística y dijo que hasta que el refugio no se fuera de ese lugar no iba a tener ninguna ayuda”, señaló.

Barrigó también rechazó los cuestionamientos hacia la tarea que realizan y aseguró que no existe una presencia regular del área municipal de Desarrollo Social en el refugio.

“Desde el municipio simplemente se comunican con nosotros cuando necesitan derivarnos a una persona. Pero no van al lugar. Hemos tratado de tener un trabajo más coordinado o una mayor presencia del área de Desarrollo Social y hasta ahora no lo hemos logrado”, afirmó.

Sobre la propuesta de trasladar el refugio a otro sector de la ciudad, la referente sostuvo que eso no resolvería el problema de fondo.

“Nos piden reubicarlo, llevarlo a otra zona, pero no nos dicen a cuál. Trasladar el refugio es trasladar el problema. La gente en situación de calle seguirá existiendo y en cualquier barrio puede volver a generarse el mismo reclamo de los vecinos”, manifestó.

El escenario más preocupante, indicó Barrigó, es la posibilidad concreta de que el refugio deje de funcionar en los próximos meses si no aparece una solución económica.

“Si nosotros no conseguimos la plata para poder equilibrar las cuentas y pagar el nuevo alquiler, creo que podremos sostenernos uno o dos meses más y después tendremos que cerrar”, advirtió.

La dirigente social señaló que el cierre tendría consecuencias directas sobre las personas que actualmente encuentran allí un lugar donde dormir, alimentarse y recibir acompañamiento.

“Esta gente quedaría en una situación total de calle porque ya ni siquiera tendría la posibilidad de ir a la noche a un lugar donde pueda bañarse, buscar ropa, comer, contar qué le pasa y ver si podemos orientarla”, remarcó.

Finalmente, Barrigó describió el momento que atraviesa la organización como “muy doloroso” y convocó a la comunidad a acompañar al refugio.

“Es una situación muy angustiante y muy dolorosa la que estamos pasando. Necesitamos que la comunidad colabore y nos ayude económicamente, pero también necesitamos una solución más concreta que nos dé tranquilidad para seguir”, concluyó.

Fuente: VillaNos Radio