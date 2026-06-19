Adrián Ravier fue designado nuevo vocero presidencial en reemplazo de Adorni

El economista y diputado nacional por La Pampa asumirá la comunicación oficial del Gobierno de Javier Milei. El cambio fue anunciado por el jefe de Gabinete después de una reunión en la Quinta de Olivos y se produce en medio de la controversia por su situación patrimonial.

El Gobierno nacional designó este viernes a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial. El economista y diputado nacional de La Libertad Avanza reemplazará en esa función a Manuel Adorni, quien continuará al frente de la Jefatura de Gabinete.

El anuncio fue realizado por el propio Adorni después de una reunión con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. “Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial”, comunicó a través de sus redes sociales.

“Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, agregó el jefe de Gabinete.

La decisión marca una reorganización de la comunicación oficial. Ravier quedará a cargo de transmitir las posiciones del Gobierno y ocupar el lugar de mayor exposición pública que Adorni ejerció desde el comienzo de la gestión libertaria, con conferencias de prensa y anuncios desde la Casa Rosada.

El cambio se conoció mientras Adorni enfrenta una creciente presión política por las explicaciones sobre su patrimonio, su declaración jurada y el reconocimiento de ahorros que no habían sido declarados previamente. Distintos espacios opositores y aliados del oficialismo reclamaron su renuncia, mientras en el Congreso se impulsa una interpelación y una eventual moción de censura.

Desde el Gobierno no vincularon oficialmente el reemplazo en la vocería con esa controversia. Milei mantiene a Adorni como jefe de Gabinete y volvió a reunirse con él antes de confirmar la incorporación de Ravier al área de comunicación presidencial.

Quién es Adrián Ravier

Ravier es economista, docente universitario y diputado nacional por La Pampa, banca que ocupa desde el 10 de diciembre de 2025 y cuyo mandato se extiende hasta 2029.

Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, realizó una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y obtuvo un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, de España.

También desarrolló una extensa trayectoria académica vinculada a la Escuela Austríaca de Economía y fue director académico de la Fundación Faro, espacio de formación y difusión de ideas libertarias cercano al Presidente.

Ravier mantiene una fuerte afinidad ideológica con Milei y fue uno de los dirigentes que salió a respaldar públicamente al Gobierno en distintos momentos de tensión. Además, preside La Libertad Avanza en La Pampa y se convirtió en una de las principales figuras partidarias de esa provincia.

En 2026, presentó junto al mandatario el libro La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek, otra muestra de la cercanía intelectual y política entre ambos.

Hasta el momento, el Gobierno no precisó cuándo Ravier encabezará su primera conferencia de prensa ni cómo se organizará formalmente su incorporación al Poder Ejecutivo. Tampoco informó si solicitará licencia en su banca de diputado nacional.

La designación abre una nueva etapa para la comunicación libertaria. Ravier deberá asumir la exposición cotidiana de una gestión atravesada por fuertes discusiones políticas, económicas y parlamentarias, mientras Adorni conserva uno de los cargos centrales del gabinete pese a los cuestionamientos de los últimos días.