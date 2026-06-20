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Los vieron saltar la reja de una vivienda en b° Las Malvinas y fueron interceptados por la Policía

Fueron captados por cámaras de seguridad cuando saltaban la reja de una vivienda. La Policía desplegó un operativo cerrojo y recuperó una caja que contenía una mesa desarmada.

Este viernes, pasadas las 21, personal policial aprehendió a un joven de 22 años y trasladó a un menor de 17 tras un robo registrado en una vivienda de barrio Las Malvinas, en Villa Carlos Paz.

El procedimiento comenzó en inmediaciones de San Juan y Antártida, luego de que efectivos que realizaban patrullaje preventivo fueran alertados a través de un grupo barrial de WhatsApp.

Según se informó, un vecino había observado mediante cámaras de seguridad a dos sujetos que sustraían un elemento de una vivienda, saltaban la reja y escapaban del lugar.

Con las descripciones aportadas, la Policía montó un operativo cerrojo en el sector y logró localizar a los sospechosos pocos minutos después.

Durante el procedimiento se secuestró una caja que contenía una mesa desarmada, elemento que había sido sustraído momentos antes.

El joven y el adolescente fueron trasladados a la alcaidía local, mientras que el elemento recuperado quedó junto con las actuaciones a disposición del magistrado interviniente.

lajornada
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