Villa Carlos Paz: cambiará el sentido de circulación de las calles La Rioja y Liniers

Las modificaciones comenzarán a regir el 26 de junio y establecerán sentido único en ambas arterias, con el objetivo de mejorar el ordenamiento y la seguridad vial del sector.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó que a partir del 26 de junio se implementarán cambios en el sentido de circulación de las calles La Rioja y Liniers.

Según se indicó, la medida tiene como objetivo optimizar el ordenamiento vehicular y mejorar las condiciones de seguridad vial en el sector.

La calle La Rioja tendrá sentido único de circulación desde Alvear hacia avenida Libertad, en dirección noroeste-sureste.

Por su parte, la calle Liniers pasará a tener sentido único desde avenida San Martín hacia avenida Uruguay, en dirección sureste-noreste.

Desde el municipio solicitaron a los conductores prestar especial atención a la nueva señalización y respetar las indicaciones vigentes para garantizar una circulación segura.