Frío al amanecer y tardes de hasta 16° en Villa Carlos Paz durante el fin de semana

El SMN anticipa tres jornadas prácticamente sin lluvias en Villa Carlos Paz y Punilla. Este viernes 19 tendrá una máxima de apenas 12°, mientras que durante el sábado y el domingo la temperatura subirá hasta 16°, aunque las mañanas seguirán frescas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un cierre de semana frío, seguido por dos jornadas con una recuperación moderada de la temperatura y muy baja probabilidad de precipitaciones.

Para hoy, viernes 19, no se esperan lluvias en ningún momento del día. La temperatura comenzó cerca de 5° y alcanzará una máxima de 12°, antes de ubicarse alrededor de 10° hacia la noche. El viento será leve a moderado, entre 7–12 km/h y 13–22 km/h.

El sábado 20 tendrá un arranque nuevamente frío, con registros que podrían bajar hasta 4° durante la mañana. Con el avance de la jornada, el termómetro subirá hasta una máxima de 16°, en un contexto sin precipitaciones previstas. Hacia la noche, la temperatura rondará los 12°, con viento de 7–12 km/h.

Para el domingo 21, el ambiente será algo menos frío desde temprano, con una mínima cercana a 10° y otra máxima de 16°. El SMN marca 0% de precipitaciones durante la primera parte del día y apenas una chance mínima (0–10%) hacia la tarde y la noche.

La postal del fin de semana será de mañanas frías y tardes algo más agradables, sin lluvias importantes en el horizonte. El tramo más frío se concentrará entre este viernes y las primeras horas del sábado.