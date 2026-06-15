Mundial, clima y economía: las claves del fin de semana largo menos movido del año

Según el informe de CAME, casi 1 millón de turistas viajaron por el país durante el fin de semana largo. El movimiento fue condicionado por el clima, la situación económica y el inicio del Mundial 2026. En Córdoba, la actividad fue moderada, con mejores perspectivas en Calamuchita, Punilla y Villa Carlos Paz.

El fin de semana largo por la conmemoración del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes fue el de menor movimiento turístico en lo que va del año, aunque generó un impacto económico directo de $216.649 millones, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De acuerdo con el informe, 993.683 turistas se movilizaron por distintos destinos del país, en un contexto condicionado por el clima, la situación económica y el inicio del Mundial de Fútbol 2026, que influyó en las decisiones de viaje y en el comportamiento del consumo.

El gasto promedio diario por turista fue de $109.013, con una caída real del 3,5% frente a 2025. La estadía promedio también fue menor: 2 días, contra 2,3 del año pasado, lo que representa una baja del 13%.

En términos interanuales, frente al mismo fin de semana largo del año pasado viajó un 37,7% más de gente. Sin embargo, CAME aclaró que la comparación debe leerse con cautela, ya que en 2025 hubo dos feriados de junio separados por apenas tres días —el del 17 de junio y el del 20 de junio—, que en conjunto movilizaron a 2,2 millones de turistas.

Viajes más cortos y consumo moderado

El relevamiento confirmó una tendencia que se viene consolidando durante 2026: escapadas más cortas, decisiones de último momento y un consumo prudente.

En la mayoría de los destinos, las reservas previas fueron bajas, aunque algunos lograron mejorar parcialmente sus niveles de ocupación por ventas de último momento y por el turismo de cercanía.

La demanda se concentró principalmente en destinos vinculados a la naturaleza, la nieve, las termas y los grandes eventos deportivos y culturales. La cercanía de las vacaciones de invierno y el arranque del Mundial también generaron un perfil de viaje más selectivo y cauteloso.

Córdoba, con movimiento moderado

En el mapa nacional, Córdoba tuvo un movimiento moderado, con mejores perspectivas en zonas tradicionales como Calamuchita, Punilla y Villa Carlos Paz.

El comportamiento provincial quedó en línea con el resto del país: una demanda más medida, viajes de corta duración y mayor peso del turismo de cercanía, especialmente en destinos serranos con propuestas de naturaleza, gastronomía y descanso.

En otros puntos del país, Bariloche volvió a posicionarse entre los destinos más buscados, anticipando la temporada de invierno, mientras que San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Ushuaia y los principales centros de esquí comenzaron a recibir visitantes atraídos por las primeras nevadas.

En el Litoral, Puerto Iguazú registró niveles de ocupación cercanos al 70%, acompañado por los Esteros del Iberá, las termas de Entre Ríos y los corredores naturales de Corrientes.

En el Norte argentino, Salta tuvo protagonismo por la conmemoración de Güemes, mientras que Jujuy mantuvo niveles de ocupación del 60%, apoyada en la Quebrada de Humahuaca, Purmamarca, Tilcara y Humahuaca.

La Costa Atlántica, en tanto, mostró un panorama dispar, con reservas por debajo de lo habitual en Mar del Plata, aunque algunas ciudades del interior bonaerense sostuvieron el flujo de excursionistas gracias a fiestas populares y propuestas gastronómicas.

Balance de los fines de semana largos

En lo que va del año, ya pasaron seis fines de semana largos, durante los cuales viajaron 10.374.523 turistas y se generó un gasto total de $2.838.612 millones.

Frente al mismo período del año pasado, se viajó un 26% menos, aunque el informe también advierte que en 2025 hubo un fin de semana largo adicional por el Día de la Bandera, que este año caerá sábado.

El informe de CAME deja así un balance de actividad discreta para el feriado de junio, con un turismo que sigue presente pero mucho más medido, condicionado por la pérdida de poder adquisitivo, la cercanía de las vacaciones de invierno y un calendario atravesado por el Mundial.