Ribetti puso bajo la lupa el gasto municipal y denunció baja ejecución en obras y programas: “El dinero no está donde la ciudad lo necesita”

El concejal de Juntos por Carlos Paz rechazó la Cuenta General del Ejercicio 2025, aprobada este jueves únicamente con los votos del oficialismo. Según su análisis, detrás del superávit informado por el Ejecutivo existiría un déficit financiero superior a los $2.293 millones y una fuerte concentración del gasto en personal y recolección de residuos.

El concejal Daniel Ribetti cuestionó la Cuenta General del Ejercicio 2025 presentada por el Departamento Ejecutivo y sostuvo que los números muestran “prioridades equivocadas” en la administración de los recursos de Villa Carlos Paz.

El balance municipal fue aprobado en la sesión de este jueves del Concejo de Representantes, únicamente con los votos del bloque oficialista.

Según explicó el edil de Juntos por Carlos Paz, el resultado que el gobierno presenta como superávit cambia cuando se consideran las obligaciones pendientes al cierre del ejercicio.

“Lo que se muestra como superávit incluye fondos que al 31 de diciembre permanecen en caja porque todavía no se pagaron salarios ni compromisos con proveedores. Cuando esos pagos se realizan en los primeros días del año siguiente, ese supuesto excedente desaparece”, afirmó.

De acuerdo con el análisis realizado por su equipo, al descontar esas obligaciones el ejercicio arrojaría un déficit financiero superior a los $2.293 millones.

El 57% del gasto, entre personal y recolección

Ribetti señaló que el gasto en personal continúa siendo el principal componente de las erogaciones municipales. Según los datos expuestos por el concejal, el rubro Recursos Humanos representó el 47% del gasto total ejecutado durante 2025, con $30.607 millones.

A esa cifra agregó el contrato de recolección de residuos con Cotreco, que habría demandado otros $5.330 millones, equivalentes al 10% del presupuesto ejecutado.

Entre ambos conceptos, sostuvo, se concentró el 57% del gasto municipal.

Concejal Daniel Ribetti.

“Cuando uno busca respuestas sobre por qué no avanzan las cloacas, el gas, las obras de agua o la infraestructura estratégica, los números empiezan a explicar muchas cosas. Más de la mitad de los recursos se destinan solamente a sostener estas dos grandes cuentas”, planteó.

Baja ejecución en servicios y programas

El concejal también puso el foco en los niveles de ejecución de partidas vinculadas con servicios esenciales, ambiente y participación ciudadana.

Según detalló, la partida destinada a compuestos químicos para el tratamiento del agua ejecutó apenas el 6% de lo presupuestado, mientras que el proceso de captación de agua tuvo ejecución cero. En saneamiento cloacal, el nivel de ejecución habría alcanzado solamente el 9,54%.

Ribetti cuestionó además lo ocurrido con el Presupuesto Participativo, programa que, de acuerdo con la ordenanza vigente, debería recibir el 2% del presupuesto total.

Según su análisis, durante 2025 se ejecutó apenas el 12% de los recursos asignados a ese programa. “Eso significa que solo el 0,24% del presupuesto municipal terminó llegando a proyectos definidos por los propios vecinos”, remarcó.

El edil afirmó además que existen 923 cuentas presupuestarias que no registraron ninguna ejecución durante todo el año.

Entre las áreas y programas con niveles bajos o nulos mencionó el Centro Ambiental, con 10,54%; el Aula Ambiental, con 0,23%; el Plan de Abordaje Sanitario del Lago San Roque, con 1,17%; el Plan de Manejo del Área Protegida AP1, con ejecución cero; y Transparencia y Acceso a la Información Pública, también sin recursos ejecutados.

Una discusión sobre las prioridades

Para Ribetti, el balance no debe analizarse únicamente a partir del resultado final informado por el Ejecutivo, sino también observando qué áreas recibieron recursos y cuáles quedaron relegadas.

“Los números muestran con absoluta claridad cuáles son las prioridades del gobierno. Hay recursos para sostener una estructura política cada vez más grande, pero cuestiones estratégicas para el futuro de la ciudad siguen quedando relegadas”, sostuvo.

Y concluyó: “La discusión ya no es qué dice el discurso oficial, sino qué dicen las cuentas”.