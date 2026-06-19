Carlos Quaranta fue confirmado como presidente del PJ de Villa Carlos Paz por cuatro años

El actual concejal quedó al frente del Consejo de Circuito durante la primera reunión de la nueva conducción partidaria. El encuentro contó con la presencia de los 25 consejeros titulares y también definió la integración de la mesa que acompañará su gestión.

El concejal Carlos Quaranta fue confirmado como presidente del Partido Justicialista de Villa Carlos Paz por los próximos cuatro años, durante la primera reunión del nuevo Consejo de Circuito partidario.

El encuentro se realizó este viernes, pasado el mediodía, en el salón del Hotel Mediterráneo, con la participación de la totalidad de los 25 consejeros titulares que integran el órgano partidario.

Con el quórum necesario para sesionar, el Consejo avanzó en la designación formal de las autoridades que encabezarán este nuevo ciclo. En ese marco, Quaranta fue ratificado como presidente por el período de cuatro años correspondiente al mandato del cuerpo.

La nueva mesa de conducción quedó integrada además por Hugo Robledo, como vicepresidente primero; Carolina Farías, como vicepresidenta segunda; Darío Ricardo, como secretario General; y Fernanda Moyano, al frente de la Secretaría de Economía y Finanzas.

También fueron designados Román Carlos De Vit como apoderado y Jalil Lascano como secretario de Actas.

La confirmación de Quaranta formaliza una conducción local cercana al espacio de Mariana Caserio, quien renovó su mandato como presidenta del Partido Justicialista del Departamento Punilla.

Con la definición de sus autoridades, el PJ de Villa Carlos Paz inicia una nueva etapa de organización interna y se prepara para intensificar su actividad política de cara a 2027, un año atravesado por importantes desafíos electorales tanto en el plano local como provincial.