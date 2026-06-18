Capilla del Monte implementa nueva tecnología para regular el alojamiento informal

Se trata de una herramienta desarrollada para detectar alojamientos no habilitados, promover su regularización, generar condiciones de equidad y seguridad, y fortalecer la oferta turística local.

Capilla del Monte avanza en la implementación de una nueva herramienta tecnológica destinada a abordar uno de los desafíos más importantes de la actividad turística actual: la informalidad en la oferta de alojamientos.

El sistema utiliza inteligencia artificial para relevar publicaciones de hospedajes en distintas plataformas digitales y cruzar esa información con la base de datos municipal de establecimientos habilitados y de catastro. A partir de ese análisis, permite identificar qué prestadores operan de manera regular y cuáles aún no cuentan con la correspondiente autorización.

Días atrás, se realizó una importante convocatoria con representantes del sector de alojamientos, de la que participaron el intendente Santiago Arenas; la secretaria de Turismo, Alina Szczupak; Ángel Elettore, titular de TRASUS, empresa desarrolladora del sistema; y Fabricio Díaz, actualmente en uso de licencia para ocupar un cargo en el Gobierno provincial.

La iniciativa busca generar condiciones de mayor equidad para todos los actores vinculados al turismo, promoviendo la formalización de quienes actualmente ofrecen servicios de alojamiento sin cumplir con los requisitos establecidos por la normativa local.

Según se informó, los establecimientos que ya cuentan con habilitación municipal continuarán bajo los controles habituales. En tanto, aquellos que sean detectados como informales serán incorporados al sistema y contarán con un plazo razonable, en principio no inferior a 60 días, para regularizar su situación y adecuarse a las exigencias vigentes.

Desde el Municipio remarcaron que el objetivo no es clausurar actividades ni desalentar la oferta turística, sino ordenar el mercado, garantizar reglas claras y acompañar el crecimiento de la ciudad con herramientas modernas de gestión.

La propuesta funcionará inicialmente como una versión beta, mientras se avanza en la elaboración del marco jurídico necesario para su plena aplicación. Entre las alternativas en análisis se encuentra la sanción de ordenanzas específicas que permitan incorporar de oficio a los oferentes no habilitados y establecer criterios tributarios vinculados a la publicación de alojamientos en plataformas digitales.