Villa Carlos Paz registró un fuerte movimiento turístico durante el fin de semana largo, afirmó el municipio

La ciudad recibió visitantes del interior provincial y de distintos puntos del país, con actividad en la zona céntrica, la costanera, los atractivos turísticos y una agenda de eventos deportivos, culturales y recreativos.

Villa Carlos Paz atraviesa un fin de semana largo de junio con un importante movimiento turístico, impulsado por el arribo de visitantes del interior de Córdoba y de distintos puntos del país.

Desde el municipio destacaron que la ciudad volvió a ser elegida por turistas que decidieron tomarse unos días de descanso y disfrutar de la oferta gastronómica, hotelera, recreativa y de servicios disponible para toda la familia.

Según se informó, desde el viernes por la tarde se registró un importante ingreso de vehículos a la ciudad, movimiento que también se reflejó en la costanera del lago, el centro y los distintos atractivos turísticos.

A la presencia de visitantes se sumó una agenda con numerosos eventos deportivos, culturales y recreativos, que contaron con el apoyo del municipio y convocaron a familias y turistas, generando impacto en la actividad económica local.

Entre las propuestas del fin de semana se destacaron la charla debate “Malvinas en primera persona”, la muestra de arte colectiva “Colores de una pasión”, la Liga Municipal de Escuelas de Fútbol, la feria de emprendedores en la Galería Cultural del Puente Uruguay y la regata de vela clase Dangelo 24.

También formaron parte de la agenda la feria de artesanos en la costanera del lago, el Puente del Centenario y el sector de Las Heras y Alem; la Expo Tattoo “Flash Weekend Tattoo” en Green Paradise; el Gran Prix de vóley masculino sub 12 y el certamen de danza “6 Compás by Mini Princess”.

Desde la Municipalidad remarcaron que la combinación de atractivos naturales, servicios turísticos y programación de eventos volvió a posicionar a Villa Carlos Paz como uno de los destinos elegidos para disfrutar el descanso de fin de semana largo.