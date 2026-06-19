Gustavo Vera presentará en Capilla del Monte y Cosquín un libro sobre su amistad con el papa Francisco

El autor y presidente de la Fundación Alameda llegará al Valle de Punilla con “La amistad no se negocia”, una obra que reúne correspondencia inédita, encuentros y reflexiones compartidas durante más de 17 años con Jorge Mario Bergoglio. Las presentaciones serán el miércoles 24 de junio en Capilla del Monte y el jueves 25 en Cosquín.

El dirigente social Gustavo Vera presentará en Capilla del Monte y Cosquín su libro “La amistad no se negocia”, una obra que reconstruye el vínculo personal que mantuvo durante más de 17 años con Jorge Mario Bergoglio, primero como arzobispo de Buenos Aires y luego como papa Francisco.

La primera actividad se realizará el miércoles 24 de junio, a las 17, en la Sala Poeta Lugones, ubicada en el centro de Capilla del Monte.

La segunda presentación tendrá lugar el jueves 25 de junio, a las 19:30, en el Salón Parroquial de Cosquín, frente a la Plaza Próspero Molina.

Ambos encuentros serán abiertos a la comunidad y estarán destinados a vecinos, familias, jóvenes, organizaciones sociales y medios de comunicación.

Una amistad atravesada por las luchas sociales

La obra reúne cientos de cartas, encuentros, reflexiones y silencios compartidos entre Bergoglio y Vera a lo largo de casi dos décadas.

Según explicaron desde la organización, no se trata de una biografía tradicional ni de un homenaje solemne, sino del registro de una relación construida alrededor de preocupaciones comunes y del compromiso con las problemáticas sociales.

En sus páginas, Francisco aparece no solo como una figura institucional, sino como un hombre cercano, atento a las situaciones de vulnerabilidad y en permanente contacto con quienes trabajaban en las periferias.

Vera, presidente de la Fundación Alameda, desarrolló durante años tareas vinculadas a la lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo y la explotación laboral, además de la defensa de los derechos de migrantes y sectores vulnerables.

El autor define al papa Francisco como “guía, padre y amigo”, una expresión que sintetiza el tono personal y testimonial del libro.

El recorrido llega a Punilla

“La amistad no se negocia” ya fue presentado en Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y distintas ciudades de la Patagonia.

Ahora, la propuesta comenzará su recorrido por el Valle de Punilla, con dos jornadas pensadas como espacios de encuentro, reflexión y conversación sobre el legado de Francisco y los desafíos sociales que atravesaron su pensamiento y su acción pastoral.

La elección de Capilla del Monte y Cosquín busca acercar el debate a comunidades del interior y continuar una línea vinculada a las periferias, uno de los ámbitos que el papa argentino mantuvo siempre en el centro de su mirada.

Las presentaciones

En Capilla del Monte, Gustavo Vera estará acompañado por la secretaria de Turismo municipal, Alina Szczupak; la profesora Susana Lionetti, fundadora de Brigada Joven; y Jesús R. Pérez, referente de la Fundación Alameda y de Compromiso Francisco.

En Cosquín, participarán junto al autor el padre Carlos Joaquín, párroco de la ciudad; integrantes de la Pastoral Laudato Si’; y nuevamente Jesús R. Pérez.

Las dos presentaciones buscarán abrir una conversación sobre la amistad, el compromiso social y la vigencia de las ideas de Francisco, a partir de un vínculo que se sostuvo durante años entre cartas, encuentros y una mirada compartida sobre las realidades más difíciles.