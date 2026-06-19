Cabalango convocó a Asamblea Ordinaria Anual para tratar el informe de la Comisión Comunal

La convocatoria será el 3 de julio de 2026 en el SUM Comunal, con primer llamado a las 14 y segundo llamado a las 15.

La Comuna de Cabalango convocó a vecinos y vecinas a participar de la Asamblea Ordinaria Anual, que se realizará el 3 de julio de 2026 en el SUM Comunal.

Según se informó, el primer llamado será a las 14, mientras que el segundo llamado está previsto para las 15.

La convocatoria tendrá como objetivo considerar el Informe Anual de la Comisión Comunal correspondiente al año 2025.

Desde la comuna remarcaron la importancia de esta instancia institucional, destinada a poner en conocimiento de la comunidad el informe anual y fortalecer los espacios de participación vecinal.