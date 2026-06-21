Mundial 2026: Ecuador no pudo con Curazao y quedó al borde de la eliminación

La Tri empató 0 a 0 en Kansas City pese a dominar buena parte del encuentro. Eloy Room fue la figura y le permitió al seleccionado caribeño sumar el primer punto mundialista de su historia.

Ecuador igualó 0 a 0 ante Curazao, este sábado, en Kansas City, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, y quedó en una situación muy complicada de cara a la clasificación.

La Tri llegaba obligada a recuperarse después de la derrota 1 a 0 frente a Costa de Marfil, pero volvió a mostrar serias dificultades para transformar su dominio territorial en situaciones claras y goles.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece tuvo mayor posesión y buscó asumir el protagonismo desde el comienzo. Curazao, que venía de recibir siete goles ante Alemania, modificó su planteo, reforzó la defensa y apostó por cerrar espacios cerca de su área.

Ecuador encontró algunas posibilidades por las bandas, principalmente con Pervis Estupiñán y Gonzalo Plata, aunque sus centros no tuvieron precisión. Cuando logró superar la estructura defensiva rival, apareció el arquero Eloy Room, convertido en la gran figura del encuentro.

Una de sus intervenciones más importantes llegó ante Enner Valencia, quien quedó frente al arco, pero no pudo vencer al guardameta curazoleño. Room también respondió con seguridad frente a otros remates y sostuvo el empate durante los momentos de mayor presión ecuatoriana.

Curazao no se limitó únicamente a defenderse y también generó peligro mediante contraataques. Su oportunidad más clara fue un remate de Leandro Bacuna que obligó a una gran reacción de Hernán Galíndez, quien evitó una derrota que habría dejado a Ecuador eliminado.

En el tramo final, la Tri acumuló futbolistas en ataque y buscó el gol con más empuje que claridad. Sin embargo, volvió a fallar en la definición y terminó chocando contra una defensa ordenada y un arquero inspirado.

El empate tuvo un significado histórico para Curazao, que consiguió el primer punto de su historia en una Copa del Mundo después de la dura caída sufrida en su estreno.

Para Ecuador, en cambio, el resultado profundizó un comienzo decepcionante. El seleccionado sudamericano suma apenas un punto, todavía no convirtió goles y deberá vencer a Alemania en la última fecha para mantener posibilidades de avanzar entre los mejores terceros.

Con dos jornadas disputadas, Alemania lidera el Grupo E con seis puntos, seguida por Costa de Marfil, que tiene tres. Ecuador y Curazao cierran la tabla con una unidad cada uno, aunque la Tri posee mejor diferencia de gol.

En la última fecha, Ecuador enfrentará a Alemania el próximo jueves 25, a las 17:00 de Argentina. A la misma hora, Curazao jugará ante Costa de Marfil.