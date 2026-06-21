Mundial 2026: Alemania remontó ante Costa de Marfil y aseguró la clasificación

El seleccionado africano se puso en ventaja con un gol de Franck Kessié, pero Deniz Undav ingresó desde el banco, marcó dos veces y selló el triunfo alemán por 2 a 1.

Alemania derrotó 2 a 1 a Costa de Marfil, este sábado, en Toronto, y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Julian Nagelsmann debió remontar un partido complejo ante un rival que mostró velocidad, potencia y una buena organización defensiva durante gran parte del encuentro.

Alemania tomó la iniciativa desde el comienzo y llegó a convertir dos veces durante el primer tiempo, pero ambos goles fueron anulados por infracciones previas.

Costa de Marfil aprovechó su momento y abrió el marcador a los 30 minutos. Yan Diomande desbordó por la banda, superó a Joshua Kimmich y generó la jugada que terminó con la definición de Franck Kessié para el 1 a 0.

El conjunto africano sostuvo la ventaja hasta el descanso y volvió a amenazar con sus transiciones rápidas, mientras Alemania acumuló posesión sin encontrar profundidad para quebrar la defensa rival.

Nagelsmann modificó el equipo en el complemento y encontró la solución en el banco. Deniz Undav ingresó a los 60 minutos y cambió el desarrollo del partido.

A los 68 minutos, Nadiem Amiri envió un centro preciso y Undav conectó una volea controlada para establecer el 1 a 1.

El empate abrió el encuentro. Costa de Marfil tuvo espacios para recuperar la ventaja y Alemania aumentó la presión en busca de un triunfo que asegurara anticipadamente su clasificación.

Cuando parecía que el partido terminaría igualado, Undav volvió a aparecer. A los 90+4 minutos, recibió una asistencia de Felix Nmecha, giró dentro del área y sacó un remate que dejó sin posibilidades al arquero Yahia Fofana.

El delantero completó así un doblete decisivo y se convirtió en la figura de una remontada que llevó a Alemania a la siguiente instancia del torneo.

Con este resultado, Alemania llegó a seis puntos y quedó como líder del Grupo E, además de asegurar su lugar en los dieciseisavos de final. Costa de Marfil se mantiene con tres unidades y deberá definir su clasificación en la última jornada.

Alemania cerrará la fase de grupos ante Ecuador el próximo jueves 25, a las 17:00 de Argentina. A la misma hora, Costa de Marfil enfrentará a Curazao.