River perdió ante Gimnasia en el Monumental y profundiza su crisis antes del Superclásico

El “Millonario” cayó 1-0 en Núñez, sufrió una nueva ola de silbidos y cánticos de repudio, y su entrenador Marcelo Gallardo decidió no hablar tras el partido. El equipo acumula cuatro derrotas consecutivas como local.

River Plate sumó este domingo una nueva derrota al caer 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025, y agravó su crisis futbolística justo en la previa del Superclásico ante Boca.

El único gol del encuentro lo marcó Marcelo Torres de penal, tras una infracción de Juan Carlos Portillo sobre Bautista Merlini. En el cierre del partido, River tuvo la chance de empatar con un polémico penal, pero Nelson Insfrán le contuvo el remate a Miguel Borja, sellando la derrota.

Un Monumental en ebullición

La caída desató un clima de máxima tensión en Núñez. Desde las tribunas se escucharon fuertes silbidos y cánticos contra el plantel, en una de las noches más hostiles del último tiempo.

Durante el segundo tiempo, los hinchas expresaron su enojo con clásicos gritos de protesta: “Jugadores, la con… de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie”, “Movete, River, movete” y “Pongan más huevo, pongan más corazón”. Con el marcador en contra, los cánticos se transformaron en un unánime “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Al finalizar el encuentro, una silbatina general acompañó la salida del equipo, dejando en evidencia que la paciencia de la hinchada se agotó. El único que pareció quedar al margen del repudio fue Marcelo Gallardo, aunque su figura también empieza a quedar en el centro del debate.

El silencio de Gallardo y una crisis en aumento

Tras el partido, el entrenador decidió no dar declaraciones y suspendió la conferencia de prensa, rompiendo su promesa de “hablar más cuando pierde que cuando gana”. La decisión sorprendió, especialmente tras haber protagonizado hace dos semanas una conferencia explosiva luego de la eliminación por penales ante Independiente Rivadavia en semifinales de la Copa Argentina, cuando reconoció que el año había sido “completamente negativo” y puso en duda su continuidad.

Con este nuevo revés, River suma cuatro derrotas consecutivas en el Monumental y quedó en una posición delicada en la tabla anual, fuera de la zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

En el cuerpo técnico esperan que Gallardo hable durante la semana para brindar explicaciones y tratar de recomponer el ánimo antes del Superclásico del próximo domingo ante Boca en La Bombonera, un partido que podría marcar un punto de inflexión en el futuro inmediato del ciclo.