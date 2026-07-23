Limia se anota para la intendencia de la capital: “Es un sueño que tengo”

El legislador provincial Leonardo Limia reconoció que aspira a competir por la Intendencia de Córdoba en 2027 y sumó su nombre a una interna oficialista que ya tiene varios dirigentes en danza. También respaldó la reorganización del Gobierno provincial y anticipó que el Presupuesto será el debate central del segundo semestre legislativo.

El legislador provincial Leonardo Limia reconoció que aspira a competir por la Intendencia de la ciudad de Córdoba en 2027 y sumó su nombre a la lista de dirigentes del oficialismo provincial que comienzan a posicionarse para la sucesión municipal.

“Sí, seguramente es un sueño que yo tengo, que me gusta”, afirmó durante una entrevista con VillaNos Radio.

La definición surgió mientras explicaba el programa Somos Mundiales, una iniciativa desarrollada junto con escuelas de fútbol y clubes barriales de la capital provincial. A partir de ese trabajo territorial, Limia vinculó su presente político con la posibilidad de construir un proyecto para la próxima elección.

“Mi aspiración es siempre seguir trabajando en política”, señaló. Luego adelantó que en 2027 buscará impulsar “un proyecto, un proceso que nos permita desde la ciudad generar una acción política importante”.

Ante la consulta directa sobre si quiere ser candidato a intendente, respondió afirmativamente, aunque presentó esa posibilidad como una aspiración personal y no como una postulación ya lanzada o acordada dentro de Hacemos Unidos por Córdoba.

Un nombre más para la sucesión capitalina

La manifestación de Limia incorpora otro nombre a una discusión que comienza a tomar forma dentro del oficialismo provincial de cara a la próxima elección municipal.

Entre los dirigentes mencionados como posibles aspirantes a suceder a Daniel Passerini aparecen el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; y la vicegobernadora Myrian Prunotto, entre otros.

Todavía no existen candidaturas formalizadas, pero la definición del legislador marca su intención de participar en la construcción política para la capital.

Limia apoyó esa aspiración en su trayectoria dentro de la gestión pública y la Legislatura.

“Uno está en una edad donde se ha formado, ha tenido la posibilidad de tener cargos en el Ejecutivo, de ser legislador casi seis años hasta el momento”, expresó.

Su planteo no incluyó todavía un programa detallado para la ciudad ni una fecha para una eventual presentación formal. Sí habló de desarrollar un proceso político con presencia territorial y mayor vinculación con las organizaciones barriales.

Somos Mundiales y la construcción territorial

Limia explicó que el programa Somos Mundiales le permitió recorrer clubes, escuelas de fútbol e instituciones de distintos barrios de Córdoba.

La iniciativa incluyó actividades con niños y niñas durante el Mundial y la entrega de camisetas argentinas para acompañar los partidos de la Selección.

Más allá de la propuesta deportiva, el legislador presentó el programa como una forma de fortalecer el contacto con referentes comunitarios, entrenadores, familias e instituciones que cumplen una función social en los barrios.

Ese despliegue territorial quedó relacionado durante la entrevista con su proyección hacia 2027.

Limia sostuvo que la política necesita cercanía, presencia comunitaria y conocimiento directo de las demandas de cada sector. En ese marco ubicó la posibilidad de construir una propuesta propia para la ciudad, aunque evitó anticipar definiciones partidarias o electorales más precisas.

Respaldo a la reorganización provincial

El legislador también respaldó la reciente reestructuración del Gobierno de Córdoba y valoró especialmente la incorporación de Manuel Calvo como jefe de Gabinete.

Según planteó, el nuevo esquema puede mejorar la coordinación interna de la administración provincial y fortalecer la interlocución institucional con el Gobierno nacional.

Limia consideró necesario recuperar canales de diálogo que permitan a Córdoba reclamar los recursos que le corresponden y sostener servicios esenciales.

“Me parece que es importante que el Gobierno nacional comience a cumplir con las obligaciones que tiene para con todas las provincias argentinas, entre ellas, obviamente, nuestra provincia de Córdoba”, afirmó.

El legislador vinculó las dificultades financieras provinciales con la caída de la actividad económica y la consecuente reducción de los recursos coparticipables.

“Las provincias dependen mucho de los impuestos que tienen que ver con el nivel de actividad económica”, explicó.

Desde esa perspectiva, sostuvo que la reorganización provincial debe servir también para ordenar la relación con la Nación y avanzar sobre reclamos pendientes.

“Es importante que haya una distribución justa y equitativa”, remarcó.

El Presupuesto, eje del segundo semestre

En relación con la actividad legislativa, Limia anticipó que el Presupuesto provincial será el principal debate durante la segunda mitad del año.

“En este semestre tenemos la ley más importante, que va a ser la Ley de Presupuesto”, señaló.

El legislador también mencionó la continuidad de la agenda vinculada con seguridad y futuros trabajos en educación, cultura y deporte, aunque no brindó detalles sobre expedientes concretos.

La discusión presupuestaria estará atravesada por el escenario económico nacional, la evolución de la recaudación provincial y la relación financiera entre Córdoba y el Gobierno central.

Ley antibúnkeres y prevención del delito

Limia defendió además la recientemente aprobada ley antibúnkeres, a la que definió como una herramienta necesaria para intervenir sobre inmuebles vinculados con la venta, preparación u organización de delitos relacionados con drogas.

“Es una ley importante y es una ley urgente para Córdoba”, afirmó.

Según explicó, la norma busca impedir que los lugares desarticulados durante los operativos vuelvan a utilizarse para actividades delictivas. También destacó el acompañamiento de sectores opositores durante su tratamiento legislativo.

El legislador se refirió además a Cordobeses en Alerta, adaptación del programa Ojos en Alerta, que articula la participación vecinal con las fuerzas de seguridad y el sistema de monitoreo provincial.

“Es un programa muy importante porque vincula lo que es la participación comunitaria con la seguridad”, sostuvo.

En ese punto, recordó que Villa Carlos Paz estuvo entre los municipios que no adhirieron inicialmente al esquema provincial de seguridad y consideró conveniente que todas las localidades se incorporen.

“Me parece que sería muy importante que todos los municipios se pudieran acoplar a este sistema de prevención del delito”, afirmó.

La entrevista dejó así dos planos de la agenda de Limia. Por un lado, su actividad legislativa y la defensa de las políticas impulsadas por el Gobierno provincial. Por otro, una definición electoral que lo incorpora de manera explícita a la discusión por la Intendencia de Córdoba en 2027.