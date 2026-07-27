Riestra goleó a Boca y le propinó un durísimo golpe en el debut

El Malevo se impuso por 3-0 en el estadio Guillermo Laza con goles de Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz, todos durante el primer tiempo. El Xeneize presentó una formación alternativa y nunca pudo reaccionar.

Deportivo Riestra derrotó este domingo por 3-0 a Boca en el estadio Guillermo Laza, por la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Braian Sánchez, a los 6 minutos; Antony Alonso, a los 22; y Alexander Díaz, a los 37, marcaron los goles del Malevo, que resolvió el encuentro antes del descanso y consiguió su primera victoria ante el conjunto xeneize.

Boca había comenzado con mayor posesión y tuvo una oportunidad clara mediante Leonel Flores, pero quedó en desventaja en la primera llegada del equipo local. Después de un envío al área y una serie de cabezazos, Sánchez apareció libre para superar a Álvaro Montero y establecer el 1-0.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena intentó responder con remates de Kevin Zenón, Alan Velasco y Santiago Ascacíbar, aunque se encontró con una defensa firme y con las intervenciones de Ignacio Arce.

Riestra volvió a aprovechar el juego aéreo a los 22 minutos. Tras un tiro de esquina ejecutado por Pablo Monje, el conjunto local ganó varias veces dentro del área y Alonso terminó desviando la pelota para ampliar la diferencia.

El golpe definitivo llegó a los 37. Boca había enviado a sus jugadores al área para ejecutar un córner, pero Riestra recuperó y lanzó un contraataque encabezado por Alexander Díaz. El delantero recorrió prácticamente todo el campo, dejó atrás a sus perseguidores y definió por encima de Montero para convertir un golazo y establecer el 3-0.

Arruabarrena había decidido preservar a varios titulares pensando en la revancha frente a O’Higgins por la Copa Sudamericana. Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Sebastián Villa y algunos de los defensores habituales comenzaron fuera del equipo, pero la rotación dejó a Boca sin respuestas frente a la intensidad del Malevo.

El entrenador buscó cambiar el desarrollo con los ingresos de Villa y Ángel Romero desde el inicio del complemento. Más tarde también entraron Merentiel, Tomás Aranda y Camilo Rey Domenech, aunque el Xeneize continuó sin profundidad.

Riestra retrocedió algunos metros, cerró los espacios alrededor de su área y administró la ventaja. Boca acumuló centros y tiros de esquina, pero no encontró claridad para descontar y terminó el encuentro sin poder alterar una derrota que ya había quedado definida durante el primer tiempo.

El conjunto conducido por Guillermo Duró comenzó el Clausura con una actuación contundente y un triunfo de enorme repercusión. Para Boca, en cambio, el resultado significó un duro retroceso después de la victoria conseguida ante O’Higgins en la Bombonera.

Lo que viene

Boca visitará a O’Higgins el jueves 30 de julio, a las 21.30 —hora argentina—, en Rancagua, por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana. El Xeneize ganó 1-0 en la ida y avanzará con un triunfo o un empate.

Por el Clausura, volverá a jugar el domingo 2 de agosto, a las 17, como visitante ante Newell’s. Su encuentro pendiente frente a Estudiantes de La Plata fue programado para el miércoles 5, a las 19, en la Bombonera.

Deportivo Riestra visitará a Defensa y Justicia el miércoles 29 de julio, a las 17, por la segunda fecha. Luego recibirá a Barracas Central el domingo 2 de agosto.