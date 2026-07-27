Pogacar conquistó su quinto Tour de Francia e igualó el récord histórico

El ciclista esloveno ganó por tercera edición consecutiva y se sumó al selecto grupo integrado por Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. Mathieu van der Poel se impuso en la última etapa en París.

Tadej Pogacar conquistó este domingo su quinto título en el Tour de Francia e igualó el récord histórico de victorias en la competencia más importante del ciclismo mundial.

El esloveno, de 27 años, completó las 21 etapas con una ventaja de 6 minutos y 26 segundos sobre el belga Remco Evenepoel. El mexicano Isaac del Toro, compañero suyo en el UAE Team Emirates-XRG, terminó tercero, a 9 minutos y 42 segundos.

Pogacar alcanzó así las cinco coronas que también obtuvieron Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, los únicos ciclistas que llegaron oficialmente a esa cifra. Sus títulos fueron conseguidos en 2020, 2021, 2024, 2025 y 2026.

Tres títulos consecutivos

El triunfo representó además la tercera consagración consecutiva del esloveno, quien volvió a dominar la prueba después de las victorias obtenidas en 2024 y 2025.

Pogacar ganó cinco etapas durante esta edición y elevó a 26 su cantidad de triunfos parciales en siete participaciones. La primera gran diferencia en la clasificación general la consiguió en la sexta jornada, durante el exigente recorrido que incluyó el ascenso al Col du Tourmalet.

Su principal rival al comienzo de la competencia era Jonas Vingegaard, ganador del Tour en 2022 y 2023. El danés, sin embargo, debió abandonar después de sufrir una caída en la etapa 15.

Con una ventaja consolidada, Pogacar también colaboró durante los últimos días con Isaac del Toro para asegurar el tercer puesto del mexicano, quien alcanzó el podio en su primera participación en el Tour.

Un cierre diferente en París

La última etapa tuvo un recorrido reducido de 88,7 kilómetros, con largada y llegada en París. La organización modificó el trazado original y eliminó la partida prevista desde Thoiry para liberar efectivos de seguridad destinados al combate de los incendios forestales en el sudoeste de Francia.

El circuito volvió a incluir tres ascensos por el barrio de Montmartre antes de la llegada sobre los Campos Elíseos.

Pogacar no se limitó a completar el recorrido de manera protocolar. Atacó durante las últimas vueltas e intentó cerrar su consagración con una nueva victoria, pero fue superado en el tramo final.

El neerlandés Mathieu van der Poel ganó la etapa tras imponerse por escaso margen sobre su compañero Jasper Philipsen y el danés Mads Pedersen. Pogacar desaceleró sobre los últimos metros y cruzó la meta en el puesto 30.

Los ganadores de las otras clasificaciones

Además del título de Pogacar, el Tour entregó sus premios a los mejores ciclistas de las clasificaciones complementarias.

Mads Pedersen obtuvo la camiseta verde como líder de la competencia por puntos, mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz se quedó con la clasificación de montaña y el tradicional maillot de lunares.

Isaac del Toro, de 22 años, ganó la camiseta blanca destinada al mejor ciclista joven y confirmó su lugar como una de las principales figuras emergentes del pelotón internacional.

El desafío que todavía le falta

Pogacar ya ganó cinco veces el Tour de Francia y también conquistó el Giro de Italia en 2024. La gran vuelta que todavía no figura en su palmarés es la Vuelta a España.

La competencia española comenzará el próximo 22 de agosto, aunque el esloveno evitó confirmar si participará y aseguró que primero pretende disfrutar de la nueva consagración.

Una victoria en España lo convertiría en el noveno ciclista de la historia capaz de ganar las tres grandes vueltas.