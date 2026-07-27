Independiente golpeó en una ráfaga y venció a Estudiantes en La Plata

El Rojo se impuso por 2-0 con goles de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. Rodrigo Rey le contuvo un penal a Guido Carrillo cuando el partido todavía estaba abierto.

Independiente derrotó este domingo por 2-0 a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi y comenzó con una victoria su participación en la Zona A del Torneo Clausura.

Gabriel Ávalos, a los 30 minutos del segundo tiempo, abrió el marcador, mientras que Santiago Montiel, a los 36, aprovechó un grave error defensivo y sentenció el encuentro. Entre ambos goles, Rodrigo Rey le atajó un penal a Guido Carrillo, en una secuencia que resultó decisiva.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros tuvo un buen comienzo y generó algunas de las situaciones más claras de la primera etapa. Fernando Muslera respondió ante dos remates consecutivos de Ávalos y otra llegada de Sebastián Valdez para mantener el empate.

Estudiantes consiguió equilibrar el desarrollo con el paso de los minutos, aunque le faltó precisión para terminar sus ataques. El encuentro llegó sin goles al descanso y continuó abierto durante buena parte del complemento.

La diferencia apareció mediante una pelota detenida. Montiel ejecutó un tiro libre desde la izquierda y Ávalos se anticipó dentro del área para desviar el envío y vencer a Muslera.

El Pincha tuvo inmediatamente la oportunidad de empatar. Leonardo Godoy cometió una infracción sobre Brian Aguirre dentro del área y el árbitro Pablo Dóvalo sancionó penal. Carrillo remató bajo y cruzado, pero Rey adivinó la dirección y contuvo la ejecución.

Apenas unos minutos después llegó el golpe definitivo. Ramiro Funes Mori intentó jugar hacia atrás desde una pelota detenida, pero su pase quedó demasiado largo para Muslera. Montiel aprovechó el error, llegó antes que el arquero y empujó la pelota para establecer el 2-0.

Estudiantes buscó una reacción con los ingresos de Edwuin Cetré, José Sosa y Lucas Alario, pero Independiente se replegó con orden y sostuvo la ventaja sin atravesar grandes sobresaltos durante el cierre.

El Rojo comenzó así el Clausura con tres puntos importantes como visitante. Para el Pincha, en cambio, quedó una derrota marcada por el penal desperdiciado y el error que facilitó el segundo gol.

Lo que viene

Independiente recibirá a Newell’s el jueves 30 de julio, a las 21.15, por la segunda fecha de la Zona A.

Estudiantes tendrá postergado su compromiso de la próxima jornada y volverá a jugar el miércoles 5 de agosto, a las 19, como visitante ante Boca en la Bombonera.