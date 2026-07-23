Gabriel Frizza asumió como ministro de Cooperativas y Mutuales

El gobernador Martín Llaryora le tomó juramento al flamante funcionario, quien tendrá la misión de continuar consolidando un sector clave para la economía social de la provincia y seguir impulsando políticas públicas que lo dinamicen y fortalezcan.

En un acto llevado a cabo en el Centro Cívico del Bicentenario, el gobernador Martín Llaryora le tomó juramento a Gabriel Frizza como nuevo ministro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba.

El funcionario tendrá la misión de continuar consolidando un sector clave para la economía social de la provincia y el desafío de seguir impulsando políticas públicas que lo dinamicen y fortalezcan.

Tras asumir, Frizza adelantó que buscará potenciar el dinamismo del Ministerio de Cooperativas y Mutuales y que apuntará a “llegar a cada rincón de la provincia y consolidar políticas públicas para el sector”.

“Las políticas públicas son las que perduran en el tiempo y permiten que el cooperativismo y el mutualismo mantengan su empuje y vigor”, agregó.

El flamante ministro es analista de Sistemas de Computación y Programación, egresado de la Universidad Blas Pascal. Fue intendente de Jesús María durante dos mandatos, entre 2011 y 2017, y diputado nacional por Córdoba desde 2017.

Antes de asumir este nuevo cargo, se desempeñaba como secretario de Planificación y Articulación Territorial del ministerio que ahora encabeza.

Estuvieron presentes, además, la vicegobernadora Myrian Prunotto; el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Calvo; los ministros de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; y de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres Lima; el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani; la secretaria general de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure; el viceintendente Javier Pretto; el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas; e intendentes y jefes comunales.

Cambios en el gabinete

Cabe destacar que, en virtud del contexto nacional, el gobernador Martín Llaryora decidió adaptar la estructura de gobierno a las nuevas responsabilidades que han asumido las provincias en el país.

Además del nombramiento de Gabriel Frizza, se anunció que Manuel Calvo, hasta entonces ministro de Gobierno, asumirá la Jefatura de Gabinete y tendrá bajo su órbita las secretarías generales de Gobierno, de Hábitat y Desarrollo Emprendedor y de la Gobernación.

En la Secretaría General de Gobierno asumirá Gustavo Brandán, hasta ahora ministro de Cooperativas y Mutuales; en la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Emprendedor continuará Laura Jure; y la Secretaría General de la Gobernación mantendrá a David Consalvi.