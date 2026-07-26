En La Rural, Milei prometió más bajas de retenciones, pero descartó una eliminación inmediata

El Presidente no anunció una reducción de aplicación inmediata, pero detalló el cronograma previsto para los principales cultivos y condicionó la quita al superávit fiscal. La Sociedad Rural reclamó eliminar los derechos de exportación “por ley y para siempre”.

El presidente Javier Milei ratificó este domingo el sendero de reducción gradual de las retenciones al campo y confirmó que la alícuota aplicada a la soja deberá llegar al 15% en diciembre de 2028, durante su discurso en la inauguración de la 138ª Exposición Rural de Palermo.

La presentación no incluyó una nueva rebaja de aplicación inmediata, pero explicitó los objetivos que el Gobierno proyecta para los próximos años y volvió a condicionar cualquier disminución tributaria a la conservación del superávit fiscal.

Cómo quedarán las retenciones

Milei señaló que la alícuota sobre la soja ya descendió del 33% al 24% y afirmó que continuará reduciéndose hasta ubicarse en el 15% a fines de 2028.

Para la harina y el aceite de soja, repasó la baja del 31% al 22,5% y fijó como objetivo llegar al 14%. En el caso del maíz, indicó que el derecho de exportación pasó del 12% al 8,5% y que deberá reducirse hasta el 5,5%.

El trigo y la cebada ya tributan el 5,5%, mientras que los lácteos, las economías regionales, los productos porcinos, las carnes transformadas y algunas categorías de carne bovina quedaron con retenciones cero, según enumeró el mandatario.

El Presidente sostuvo que el cronograma busca brindar previsibilidad a los productores, aunque remarcó que su cumplimiento dependerá del equilibrio de las cuentas públicas.

Después del acto, señaló que las retenciones volverán a bajar cuando el Gobierno considere asegurado el equilibrio fiscal. También admitió que la eliminación completa no se concretaría durante su mandato actual, sino en una eventual segunda gestión.

El reclamo de la Sociedad Rural

Antes del discurso presidencial, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, reconoció algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno, pero reclamó que las retenciones sean eliminadas de manera definitiva mediante una ley.

Pino sostuvo que desde su restablecimiento en 2002 el Estado recaudó alrededor de 215.000 millones de dólares mediante los derechos de exportación y pidió que el tributo deje de existir “por ley y para siempre”.

También reclamó una reducción de la presión tributaria provincial y municipal, además de mayores inversiones en caminos, infraestructura y financiamiento para la producción.

Una ley para modificar la navegación

Entre las novedades de su exposición, Milei anticipó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar el régimen de navegación argentino.

El Gobierno pretende complementar la licitación y ampliación de la hidrovía con la habilitación de nuevos puertos privados. Según el Presidente, el nuevo esquema permitiría reducir los costos de transporte de los productores del norte y disminuir la dependencia de los puertos de Buenos Aires y Rosario.

Milei estimó que la reducción del costo logístico podría equivaler, para algunas producciones del norte, a una baja aproximada de ocho puntos de retenciones. Se trata de una proyección oficial que dependerá del contenido final de la ley, su aprobación legislativa y la ejecución de las obras anunciadas.

Internet para escuelas rurales

El mandatario anunció además un acuerdo mediante el cual Starlink donará equipos de conexión satelital para 6.000 escuelas rurales, junto con dos años de servicio.

De acuerdo con el esquema presentado, el Ente Nacional de Comunicaciones financiará un tercer año de conectividad una vez finalizado el período cubierto por la compañía. El Gobierno todavía deberá precisar cómo serán seleccionados los establecimientos y cuándo comenzará la instalación de los equipos.

El balance presentado por Milei

El Presidente dedicó buena parte de su discurso a defender las medidas de desregulación aplicadas desde el comienzo de su gestión, entre ellas la reducción de aranceles para insumos y maquinarias, la eliminación del peso mínimo de faena, la autorización para exportar ganado en pie y la digitalización de trámites vinculados con el comercio de carne y granos.

También afirmó que durante la campaña 2025-2026 se sembraron 40 millones de hectáreas y que la cosecha superó los 164 millones de toneladas, cifras que utilizó para sostener que el sector inició una etapa de expansión.

Milei planteó que el crecimiento futuro de la minería y la energía permitirá financiar nuevas reducciones de retenciones sin comprometer el resultado fiscal.