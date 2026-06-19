Realizan un locro solidario para comprar zapatillas para niños de un merendero de Villa Carlos Paz

La propuesta será este sábado 20 de junio y busca recaudar fondos para comprar zapatillas destinadas a los niños que asisten al merendero. Habrá porciones de locro y docenas de empanadas, con pedidos anticipados por WhatsApp.

Este sábado 20 de junio se realizará un locro solidario a beneficio del Merendero Madre María del Tránsito Cabanillas, con el objetivo de reunir fondos para la compra de zapatillas para los niños que asisten al espacio.

La iniciativa invita a la comunidad a colaborar a través de la compra de porciones de locro y docenas de empanadas, en una jornada pensada para acompañar el trabajo cotidiano del merendero y sumar recursos para las necesidades de las familias.

Desde la organización remarcaron que “cada porción y cada docena” ayudan a acercar una sonrisa a los chicos y destacaron el espíritu solidario de la propuesta.

El valor de la porción de locro será de $8.000, mientras que la docena de empanadas tendrá un costo de $12.000.

Los pedidos pueden realizarse a los teléfonos 3541 274450 y 3541 542999. La dirección de retiro es Polonia 2267.

Bajo el lema “Tu ayuda hace la diferencia”, la actividad busca convocar a vecinos y vecinas a colaborar con una causa concreta: acompañar el futuro de los niños del merendero y fortalecer una red comunitaria de apoyo.