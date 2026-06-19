viernes, junio 19, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Home Sociedad Realizan un locro solidario para comprar zapatillas para niños de un merendero...

Realizan un locro solidario para comprar zapatillas para niños de un merendero de Villa Carlos Paz

La propuesta será este sábado 20 de junio y busca recaudar fondos para comprar zapatillas destinadas a los niños que asisten al merendero. Habrá porciones de locro y docenas de empanadas, con pedidos anticipados por WhatsApp.

Este sábado 20 de junio se realizará un locro solidario a beneficio del Merendero Madre María del Tránsito Cabanillas, con el objetivo de reunir fondos para la compra de zapatillas para los niños que asisten al espacio.

La iniciativa invita a la comunidad a colaborar a través de la compra de porciones de locro y docenas de empanadas, en una jornada pensada para acompañar el trabajo cotidiano del merendero y sumar recursos para las necesidades de las familias.

Desde la organización remarcaron que “cada porción y cada docena” ayudan a acercar una sonrisa a los chicos y destacaron el espíritu solidario de la propuesta.

El valor de la porción de locro será de $8.000, mientras que la docena de empanadas tendrá un costo de $12.000.

Los pedidos pueden realizarse a los teléfonos 3541 274450 y 3541 542999. La dirección de retiro es Polonia 2267.

Bajo el lema “Tu ayuda hace la diferencia”, la actividad busca convocar a vecinos y vecinas a colaborar con una causa concreta: acompañar el futuro de los niños del merendero y fortalecer una red comunitaria de apoyo.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Boca arrancó la pretemporada con Arruabarrena y señales de cambio desde...

Mundial 2026: Canadá aplastó a Qatar y quedó a un paso...

Mundial 2026: Suiza goleó a Bosnia y quedó cerca de la...

La noticia sobre la falsa muerte del papá de Messi abrió...