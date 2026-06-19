La noticia sobre la falsa muerte del papá de Messi abrió un debate sobre el rol de los comunicadores y los streaming

La familia del capitán argentino desmintió el rumor sobre Jorge Messi y pidió “responsabilidad, prudencia y humanidad”. El episodio, difundido al aire en Luzu TV, derivó en la salida de Florencia Peña y reavivó la discusión sobre la verificación de información sensible en los nuevos formatos de comunicación.

La falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, no solo obligó a la familia del capitán argentino a emitir un comunicado para aclarar su estado de salud. También abrió una discusión más amplia sobre el rol de los comunicadores, la responsabilidad de las producciones y los límites de los formatos de streaming cuando trabajan con información sensible en vivo.

El rumor comenzó a circular en redes sociales y llegó al aire de Luzu TV, donde Florencia Peña anunció la supuesta muerte de Jorge Messi durante una transmisión en vivo. La información no estaba confirmada y fue desmentida poco después por el entorno familiar del futbolista.

A través de un comunicado, la familia Messi aclaró que Jorge Messi atraviesa una situación de salud, pero se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y con evolución favorable dentro del cuadro que presenta.

El texto expresó además un “profundo malestar” por la circulación de versiones, rumores y especulaciones sobre una situación estrictamente privada. La familia pidió que cualquier información sobre la salud de Jorge Messi sea considerada válida únicamente si proviene de su entorno directo o de los canales correspondientes.

En uno de los tramos más fuertes, el comunicado reclamó “responsabilidad, prudencia y humanidad” y advirtió que la salud de una persona y la tranquilidad de su familia no deberían convertirse en objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

El episodio generó una ola inmediata de críticas en redes sociales. Buena parte de los cuestionamientos apuntaron a la falta de chequeo antes de comunicar una noticia grave, pero también al funcionamiento de los equipos de producción y a la lógica de los vivos, donde la velocidad y la presión por reaccionar pueden imponerse sobre la verificación.

Tras la repercusión, Luzu TV emitió un comunicado en el que calificó como inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa. La señal informó la desvinculación de los responsables involucrados y confirmó que Florencia Peña dejaría el canal.

La conductora también pidió disculpas públicas a la familia Messi. En su descargo, sostuvo que la información falsa le fue transmitida durante el vivo por la producción como si estuviera chequeada, aunque asumió su responsabilidad por haber sido parte del error y decidió dar un paso al costado.

El caso puso bajo la lupa una tensión cada vez más visible en la comunicación actual: los canales de streaming funcionan con códigos más flexibles, conversaciones espontáneas y ritmo de redes sociales, pero muchas veces alcanzan niveles de audiencia comparables a los de los medios tradicionales. Esa masividad también implica responsabilidades cuando se informa sobre temas sensibles.

La discusión no pasa solo por el error individual de una conductora. También involucra los filtros internos, la jerarquía de las fuentes, el rol de quienes producen al aire y la necesidad de contar con protocolos claros antes de difundir información sobre salud, muerte, causas judiciales o hechos que afectan directamente la intimidad de una familia.

En ese punto, el episodio dejó una enseñanza básica pero central: que algo circule en redes no lo convierte en noticia. Y que la urgencia por decirlo primero puede provocar un daño mucho mayor que el beneficio de llegar antes.

La falsa muerte de Jorge Messi tuvo además un impacto amplificado por el contexto. Ocurrió en pleno clima mundialista, con la Selección Argentina en el centro de la atención pública y con Lionel Messi atravesando uno de los momentos de mayor exposición emocional frente a millones de personas.

Por eso, la aclaración familiar tuvo un doble objetivo: desmentir una versión falsa y marcar un límite frente a la utilización mediática de una situación privada. El pedido de prudencia no estuvo dirigido solo a un programa, sino a un ecosistema completo donde rumores, recortes, posteos y vivos pueden multiplicar una noticia falsa en cuestión de minutos.

El caso deja abierta una pregunta incómoda para los nuevos formatos de comunicación: si los streaming quieren ocupar un lugar central en la conversación pública, también deberán asumir estándares de cuidado y verificación acordes al alcance que ya tienen. La informalidad puede ser parte del lenguaje; la falta de chequeo, no.