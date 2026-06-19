Mundial 2026: Suiza goleó a Bosnia y quedó cerca de la clasificación

El seleccionado europeo ganó 4 a 1 en Los Ángeles, con doblete de Johan Manzambi, y se acomodó en el Grupo B. Bosnia se derrumbó en el tramo final y quedó obligada a ganar en la última fecha.

Suiza consiguió una victoria clave en el Mundial 2026 y goleó 4 a 1 a Bosnia y Herzegovina, este jueves, en Los Ángeles, por la segunda fecha del Grupo B.

El resultado fue amplio, aunque el partido se destrabó recién en el tramo final. Bosnia sostuvo el empate durante buena parte del encuentro con un planteo ordenado y defensivo, mientras Suiza manejó la pelota, pero tuvo dificultades para transformar su dominio en situaciones claras.

La apertura llegó a los 74 minutos, cuando Johan Manzambi, que había ingresado poco antes, aprovechó una pelota suelta en el área y marcó el 1 a 0. El gol cambió por completo el desarrollo del partido y obligó a Bosnia a salir de su postura inicial.

Poco después llegó una de las acciones decisivas: Tarik Muharemovic fue expulsado por una infracción cuando Suiza atacaba con ventaja. Con un jugador más y espacios para atacar, el equipo de Murat Yakin terminó de inclinar el encuentro a su favor.

A los 84 minutos, Rubén Vargas capturó un rebote y amplió la diferencia para poner el 2 a 0. Bosnia sintió el golpe y Suiza aprovechó el desconcierto para volver a lastimar: a los 89, otra vez apareció Manzambi, que se anticipó a la defensa y marcó el 3 a 0.

El seleccionado balcánico llegó al descuento en tiempo de descuento, con un gol de Ermin Mahmic, que sacó un fuerte remate para el 3 a 1. Pero la reacción duró muy poco.

A los 90+7 minutos, Granit Xhaka convirtió de penal y selló el 4 a 1 definitivo, en una ráfaga suiza que transformó un partido cerrado en una goleada.

La gran figura fue Johan Manzambi, autor de dos goles y determinante desde el banco. Su ingreso cambió el ritmo ofensivo de Suiza y le dio al equipo la profundidad que no había encontrado durante la primera parte.

Con este resultado, Suiza llegó a cuatro puntos y quedó segunda en el Grupo B, detrás de Canadá, que goleó 6 a 0 a Qatar y lidera por diferencia de gol. Bosnia y Qatar quedaron con un punto cada uno y deberán ganar en la última fecha para sostener sus chances de clasificación.

En la próxima jornada, Suiza enfrentará a Canadá el próximo miércoles, a las 16:00 de Argentina. A la misma hora, Bosnia y Herzegovina jugará ante Qatar.