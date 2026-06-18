Capacitar a vecinos para salvar vidas: SAMU realizará este viernes una jornada gratuita de RCP en Carlos Paz

La actividad será a las 10 horas, en WO Centro Comercial. Estará abierta a toda la comunidad e incluirá contenidos sobre reanimación cardiopulmonar, primeros auxilios, maniobra de Heimlich y uso del DEA.

SAMU Emergencias realizará este viernes 19 de junio, a las 10 horas, una Jornada de Capacitación en RCP abierta y gratuita para toda la comunidad.

La actividad se desarrollará en WO Centro Comercial y está orientada a vecinos que quieran incorporar herramientas básicas para actuar ante una emergencia mientras llega la asistencia médica.

La propuesta incluirá contenidos sobre reanimación cardiopulmonar, primeros auxilios, maniobra de desobstrucción de vías aéreas —conocida como maniobra de Heimlich— y uso del DEA, el desfibrilador externo automático.

Ayrton Zentena, titular de SAMU, explicó que el objetivo es acercar a la comunidad conocimientos que pueden resultar decisivos en los primeros minutos de una emergencia.

“Es un poco nuestra misión desde SAMU Emergencias, que estamos en la ciudad de Villa Carlos Paz, poder hacerle llegar a la comunidad estos conocimientos básicos, que pueden llegar a salvar una vida”, señaló en una entrevista con VillaNos Radio.

Una capacitación abierta para toda la comunidad

La jornada está pensada para personas sin formación previa. Según indicó Zentena, pueden participar desde niños hasta adultos mayores, ya que el objetivo es que cada vecino pueda contar con nociones básicas para intervenir ante una situación crítica.

“Nuestra misión es capacitar a la comunidad”, remarcó.

En ese sentido, destacó la importancia de la figura del primer respondiente, es decir, aquella persona que puede actuar en los primeros minutos hasta el arribo de una unidad médica.

Zentena subrayó que la rapidez en la asistencia puede marcar una diferencia concreta. “Por minuto se pierde un 10% de probabilidades si una persona no es asistida”, afirmó, al citar estadísticas internacionales vinculadas a la respuesta ante emergencias.

Inscripción, certificado y aporte solidario

Quienes participen podrán recibir un Certificado de Participación. Para eso, es necesario completar previamente el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace:

https://forms.gle/vWNsrcTPssbkTCU19

Además, la actividad tendrá un fin solidario. Desde la organización invitan a colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a personas que lo necesitan.

“Dándole un fin solidario, entendíamos que seguimos aportando a la comunidad”, explicó Zentena.

Hacia una ciudad cardiosegura

SAMU Emergencias funciona en Villa Carlos Paz desde hace cinco años, en la zona de Cassaffousth y Almafuerte, a una cuadra del reloj CuCú.

La firma cuenta, según indicó Zentena, con una trayectoria de 38 años y viene desarrollando capacitaciones en instituciones, colegios y clubes.

El titular de SAMU sostuvo que el desafío es avanzar hacia una ciudad más preparada ante emergencias. “Nuestra impronta está en eso, en poder llegar a que Villa Carlos Paz sea una ciudad cardiosegura”, afirmó.

Como mensaje final, insistió en que capacitarse puede marcar una diferencia concreta: “Capacitar es sumamente importante y es el paso que hay que dar para poder salvar una vida”.