Villa Carlos Paz: jueves fresco y viernes más frío

El SMN anticipa para Villa Carlos Paz y Punilla un jueves con una posibilidad acotada de precipitaciones en la primera parte del día, pero con mejora durante la jornada. Para este viernes 19, no se esperan lluvias y la temperatura bajará, con una máxima de apenas 11°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra dos jornadas frescas, con nubosidad variable y baja probabilidad de precipitaciones.

Para hoy, jueves 18, el único tramo con chances de lluvia aparece en el arranque del día, dentro de un rango de 10–40%. Luego, el pronóstico marca 0% de precipitaciones para el resto de la jornada. La temperatura se moverá entre 10° y una máxima de 15°, con viento de 7–12 km/h en la primera parte, 13–22 km/h durante la tarde y nuevamente 7–12 km/h hacia la noche.

El viernes 19 se presentará más frío, aunque sin lluvias previstas. El SMN marca 0% de precipitaciones durante todo el día, con temperaturas que irán desde 9° hasta una máxima de 11°, y valores cercanos a 10° hacia la noche. El viento será leve, con registros de 7–12 km/h, 13–22 km/h por la tarde y muy leve al cierre (0–2 km/h).

El dato más marcado será el descenso de temperatura del viernes, más que la posibilidad de lluvia. Hoy todavía puede darse alguna precipitación aislada temprano, pero el resto del período aparece con baja probabilidad.