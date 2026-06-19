Mundial 2026: Canadá aplastó a Qatar y quedó a un paso de la clasificación

El seleccionado local goleó 6 a 0 en Vancouver, con un triplete de Jonathan David, y pasó a liderar el Grupo B. El partido quedó marcado por la grave lesión de Ismaël Koné y dos expulsiones en el equipo qatarí.

Canadá consiguió una victoria histórica en el Mundial 2026 y goleó 6 a 0 a Qatar, este jueves, en Vancouver, por la segunda fecha del Grupo B.

El seleccionado local, uno de los anfitriones del torneo, logró su primer triunfo en la historia de la Copa del Mundo masculina y dio un paso enorme hacia la clasificación a la siguiente ronda. La noche fue inolvidable en lo futbolístico, aunque quedó atravesada por la grave lesión de Ismaël Koné en el segundo tiempo.

Canadá salió decidido a imponer condiciones desde el arranque y abrió el marcador a los 15 minutos, cuando Cyle Larin aprovechó un rebote del arquero tras un remate de Jonathan David y empujó la pelota para el 1 a 0.

El segundo llegó a los 28 minutos, con una gran definición de David, que tomó una pelota suelta y sacó una volea potente para ampliar la diferencia. A partir de allí, el partido empezó a inclinarse definitivamente hacia el equipo dirigido por Jesse Marsch.

Qatar quedó con un jugador menos cerca de la media hora, cuando Ahmed Homam fue expulsado tras una revisión del VAR. La jugada había sido sancionada inicialmente como penal para Canadá, pero la infracción fue corregida como falta fuera del área y derivó en la tarjeta roja para el defensor qatarí.

Antes del descanso, Canadá volvió a golpear. David apareció otra vez en el área y marcó el 3 a 0, resultado con el que el seleccionado local se fue al entretiempo en control total del partido.

En el complemento, la noche tuvo su momento más duro. Koné sufrió una grave lesión en una acción que terminó con la expulsión de Assim Madibo y dejó a Qatar con nueve jugadores. El mediocampista canadiense fue retirado en camilla, entre muestras de preocupación de sus compañeros y aplausos del público.

El jugador que ingresó en su lugar, Nathan Saliba, convirtió el cuarto gol a los 64 minutos, con un tiro libre que se metió junto al palo. La celebración estuvo dedicada a Koné, en una de las imágenes más emotivas del partido.

Canadá siguió atacando y amplió la diferencia a los 75 minutos, con un gol en contra de Mohammad Al Mannai tras una acción iniciada por Jacob Shaffelburg. Ya en tiempo de descuento, David completó su triplete y selló el 6 a 0 definitivo.

La actuación de Jonathan David fue histórica. El delantero firmó el primer hat trick de Canadá en una Copa del Mundo masculina y se convirtió en la gran figura de una goleada que también tuvo valor simbólico por tratarse del primer triunfo mundialista del seleccionado.

Con este resultado, Canadá llegó a cuatro puntos y quedó como líder del Grupo B por diferencia de gol, por delante de Suiza, que también suma cuatro unidades tras golear 4 a 1 a Bosnia y Herzegovina. Qatar y Bosnia quedaron con un punto cada uno y deberán ganar en la última fecha para sostener sus chances.

En la próxima jornada, Canadá enfrentará a Suiza el próximo miércoles, a las 16:00 de Argentina. A la misma hora, Qatar jugará ante Bosnia y Herzegovina.