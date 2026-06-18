Altos de San Pedro: se incendió un galpón destinado a trabajos de pintura y carpintería metálica

El fuego se registró en un inmueble destinado a trabajos de pintura y carpintería metálica. Bomberos Voluntarios controlaron las llamas y se realizaron tareas preventivas con evacuación de vecinos colindantes.

Alrededor de las 17:20, personal policial fue comisionado a calle Atenas, en barrio Altos de San Pedro de Villa Carlos Paz, donde se registraba un incendio en un galpón destinado a trabajos de pintura y carpintería metálica.

En el lugar, los efectivos entrevistaron a un hombre de 29 años, quien manifestó que se encontraba realizando tareas de pintura horneada y que el fuego se habría originado tras encender un horno utilizado para esa actividad.

De inmediato se hizo presente personal de Bomberos Voluntarios, que logró contener y sofocar las llamas. Luego, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y verificación del área afectada.

También trabajaron en el sector efectivos del Comando de Acción Preventiva, personal del DUAR y agentes municipales, quienes realizaron cortes preventivos de circulación, evacuaron a vecinos colindantes e implementaron un perímetro de seguridad.

Como resultado del siniestro, no se registraron víctimas, personas lesionadas ni intoxicadas. Solo se constataron daños materiales en el inmueble afectado.