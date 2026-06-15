Villa Carlos Paz: investigaban el robo de garrafas y encontraron 21 plantas de marihuana

El procedimiento se realizó en barrio Playas de Oro, luego de que las cámaras del DOMO permitieran identificar un vehículo vinculado al hecho. En el interior del auto hallaron 21 plantas de marihuana y picadura de cannabis sativa.

Este lunes, alrededor de las 04:00, un hombre de 41 años fue aprehendido en la intersección de Belgrano y Estocolmo, en barrio Playas de Oro de Villa Carlos Paz, en el marco de una investigación por el faltante de dos garrafas de 10 kilos.

Según se informó, un comerciante de 60 años denunció la sustracción de las garrafas y, a partir del análisis de las filmaciones del Centro de Monitoreo DOMO, personal policial observó a un sujeto a bordo de un Renault Sandero, cuyas características coincidían con las del vehículo y el conductor registrados en las imágenes.

Con esos datos, los efectivos realizaron un operativo en el sector, localizaron el automóvil y procedieron a su control. El conductor vestía la misma ropa que se advertía en las grabaciones.

Durante la inspección del interior del vehículo, los policías observaron marcas circulares en el asiento trasero, compatibles con la base de dos garrafas. Además, hallaron 21 plantas de marihuana y picadura de cannabis sativa, por lo que se dio participación a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Finalmente, se procedió al secuestro del Renault Sandero y a la aprehensión del conductor, quien fue trasladado a la alcaidía local y quedó a disposición del magistrado de turno.