La radical Soledad Lassaga se suma al armado de Otra Cosa: “Villa Carlos Paz necesita un cambio de rumbo”

La dirigente radical confirmó su incorporación al espacio político que lidera Emilio Iosa y destacó la necesidad de construir una alternativa amplia, plural y con planificación estratégica para la ciudad. También valoró el acompañamiento del concejal Fernando Revello.

La dirigente radical Soledad Lassaga confirmó su incorporación al espacio político Otra Cosa, en un nuevo movimiento dentro del armado que busca consolidarse como alternativa para el futuro de Villa Carlos Paz.

Profesional en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, nacida y criada en la ciudad, Lassaga sostuvo que su decisión responde a la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo, participación y planificación estratégica.

“Carlos Paz es la ciudad en la que nací y donde elegí construir mi vida. Creo profundamente en el potencial que tiene nuestra comunidad y en la necesidad de pensar su futuro con una mirada moderna, profesional y abierta a la participación de los vecinos”, expresó.

La incorporación de Lassaga se inscribe en la estrategia de Otra Cosa de sumar dirigentes, profesionales y vecinos con distintas trayectorias políticas y sociales, con el objetivo de ampliar su base de participación ciudadana.

En ese sentido, la dirigente destacó que encontró en el espacio un ámbito plural, donde confluyen recorridos diversos pero con una preocupación común por el futuro de la ciudad.

“Lo que me motivó a sumarme es la posibilidad de construir desde el encuentro. Más allá de los recorridos partidarios de cada uno, compartimos la convicción de que Carlos Paz merece nuevas ideas, nuevos consensos y una agenda que piense en el desarrollo de la ciudad a largo plazo”, sostuvo.

“La ciudad tiene un enorme potencial”

Lassaga también planteó la necesidad de promover nuevas miradas después de muchos años de continuidad de una misma conducción política en la ciudad.

“La alternancia es un valor importante porque permite renovar ideas, incorporar perspectivas diferentes y generar nuevos desafíos de gestión. Creo que Villa Carlos Paz necesita un cambio de rumbo”, afirmó.

En esa línea, consideró que la ciudad cuenta con un fuerte potencial, pero advirtió que desde hace tiempo no se discute con profundidad qué modelo de desarrollo debería construir hacia los próximos años.

“La ciudad tiene un enorme potencial, pero hace tiempo que dejó de discutir seriamente qué modelo de desarrollo quiere construir para los próximos años”, señaló.

La dirigente radical valoró además el liderazgo de Emilio Iosa, actual referente de Otra Cosa, y remarcó que el espacio apunta a construir una propuesta política basada en el diálogo, la planificación y la participación ciudadana.

“Encontré en Emilio Iosa una mirada comprometida con el futuro de Carlos Paz y la convicción de que es posible construir una alternativa amplia, basada en el diálogo, la planificación y la participación ciudadana”, expresó.

Y agregó: “Me entusiasma poder aportar desde mi experiencia y sumar mi trabajo a un equipo que piensa la ciudad a largo plazo”.

Lassaga también destacó el acompañamiento del concejal Fernando Revello y agradeció la invitación a integrarse al espacio.

“Con Fernando compartimos la preocupación por muchos de los desafíos que enfrenta la ciudad y la necesidad de impulsar nuevas ideas para abordarlos. Agradezco la confianza y la oportunidad de ser parte de este proyecto colectivo”, manifestó.

Con esta incorporación, Otra Cosa busca seguir ampliando su construcción política en Villa Carlos Paz, con una propuesta que se presenta como amplia, plural y orientada a debatir una agenda de futuro para la ciudad.