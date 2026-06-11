La inflación de mayo fue del 2,1% y marcó el nivel más bajo de los últimos ocho meses

El dato difundido por el INDEC mostró una nueva desaceleración respecto de abril. La variación acumulada en lo que va del año llegó al 14,7%, mientras que la inflación interanual se ubicó en 33,2%.

La inflación de mayo fue del 2,1%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato representó una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril, cuando el índice había sido del 2,6%, y se convirtió en el registro mensual más bajo de los últimos ocho meses.

Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cinco meses de 2026 alcanzó el 14,7%, mientras que la variación interanual llegó al 33,2%.

La desaceleración fue recibida como una señal positiva por el Gobierno nacional, que venía anticipando una baja respecto de abril y que considera al comportamiento de los precios como uno de los principales indicadores de su gestión económica. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, celebraron especialmente el desempeño de la denominada inflación núcleo, que descendió al 1,9%, por debajo del 2% mensual.

Entre los rubros que más aumentaron durante mayo se ubicaron Comunicación, con una suba del 3,4%, impulsada principalmente por los servicios de telefonía e internet, y Educación, que registró un incremento del 2,9%. También tuvieron incidencia los aumentos en servicios públicos y combustibles.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a ser uno de los capítulos con mayor impacto sobre el índice general debido a las subas registradas en panificados, lácteos y algunos productos frescos.

El dato quedó además por debajo de las previsiones que manejaban la mayoría de las consultoras privadas y del propio mercado, que esperaban una inflación cercana al 2,3%.

La publicación llega en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar una tendencia descendente de los precios después de varios meses de volatilidad. En abril se había registrado la primera desaceleración tras una serie de aumentos consecutivos, y mayo confirmó ese cambio de tendencia.

Para los próximos meses, el mercado espera que la inflación continúe moviéndose en niveles cercanos al 2% mensual, aunque las proyecciones siguen sujetas a la evolución del tipo de cambio, las tarifas y el escenario político y económico general.