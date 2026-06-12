La Provincia acompañará la adquisición de una unidad de traslado sanitario para Cruz del Eje

El intendente Luciano Vrancic se reunió con el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, y el secretario de Gobierno, Augusto Pastore. La iniciativa permitirá fortalecer el acceso a la salud mediante un sistema regional de transporte para vecinos de todo el departamento.

El ministro de Gobierno de la Provincia, Manuel Calvo, recibió al intendente de San Marcos Sierras y presidente de la Comunidad Regional Cruz del Eje, Luciano Vrancic, para avanzar en la puesta en marcha de un proyecto destinado a mejorar los traslados sanitarios de vecinos de todo el departamento.

Durante la reunión, que se desarrolló en el Centro Cívico de Córdoba y de la que participó el secretario de Gobierno, Augusto Pastore, se acordó avanzar en la adquisición de una unidad de traslado sanitario que será utilizada para el transporte de pacientes de los distintos municipios y comunas que integran la Comunidad Regional Cruz del Eje.

El objetivo es optimizar y regionalizar los viajes vinculados a tratamientos médicos, estudios especializados y turnos de salud que requieren atención fuera de las localidades de origen.

La iniciativa retoma un proyecto impulsado por la Comunidad Regional y busca brindar una respuesta coordinada a una necesidad compartida por los gobiernos locales del departamento, facilitando el acceso de los vecinos a prestaciones médicas y fortaleciendo la articulación regional en materia de salud.

Manuel Calvo destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y los gobiernos locales para acercar soluciones concretas a cada comunidad. “El trabajo articulado con municipios y comunas nos permite generar respuestas que mejoran la calidad de vida de los vecinos en cada rincón de Córdoba”, apuntó.

Además, el ministro ponderó el rol de las comunidades regionales como herramienta para impulsar el desarrollo del interior provincial. “Fortalecer estos espacios de cooperación es profundizar el federalismo y construir una provincia más integrada, con más oportunidades para todos los cordobeses”, añadió.

Por su parte, Luciano Vrancic valoró el acompañamiento del Gobierno provincial para concretar una iniciativa largamente esperada por el departamento. “Vamos a poner en marcha un proyecto de la Comunidad Regional Cruz del Eje que tiene que ver con la adquisición de una unidad de traslado sanitario para organizar de mejor manera los viajes que necesitan nuestros vecinos”, señaló.

Asimismo, el intendente destacó el impacto que tendrá la iniciativa en toda la región. “Es una actividad que venimos desarrollando desde cada uno de los municipios y esta herramienta nos va a ayudar muchísimo a regionalizar el servicio y brindar una mejor respuesta a quienes requieren tratamientos especiales o turnos médicos”, agregó.

La reunión permitió avanzar en una acción estratégica para fortalecer el acceso a la salud de los habitantes de Cruz del Eje, consolidando el trabajo coordinado entre la Provincia y los gobiernos locales para brindar respuestas más eficientes y cercanas a las necesidades de la comunidad.