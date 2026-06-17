Caso por presuntos abusos en Villa Carlos Paz: el estudio de Luis y Martín Juez asumió la representación de una familia denunciante

El concejal cordobés Martín Juez confirmó que el estudio penalista que integra junto a su padre, el senador Luis Juez, patrocinará a una de las familias que denunciaron al sacerdote Alejandro Nicola, exdirector de la institución educativa de Villa Carlos Paz. Cuestionó las demoras judiciales, pidió medidas preventivas y aseguró que buscarán mantener la causa fuera de la disputa política.

El concejal por el Frente Cívico y abogado Martín Juez confirmó que el estudio jurídico penalista que comparte con su padre, el senador nacional Luis Juez, asumió formalmente la representación de una de las familias denunciantes en la causa por presuntos abusos sexuales infantiles en el jardín del Niño Dios del Centro Parroquial de Educación y Cultura Margarita A. de Paz, que involucra al sacerdote Alejandro Nicola.

En declaraciones a Ahora Noticias, por Canal 10, el edil cordobés explicó que el contacto con la familia se produjo a través de un espacio de atención ciudadana que mantiene en su oficina parlamentaria. Según indicó, allí recibió el planteo de una de las madres y, a partir de esa conversación, decidieron intervenir con asesoramiento gratuito.

Juez señaló que el pedido de patrocinio estuvo atravesado por la preocupación de la familia ante la falta de avances visibles en el expediente. “Lo que estaba buscando esta familia era visibilidad del caso”, afirmó, y remarcó que la primera denuncia data de mayo del año pasado.

En ese marco, cuestionó que hasta el momento no se haya dispuesto una imputación formal contra la persona señalada. “Creemos que hay testimonios y pruebas de sobra como para que la causa avance”, sostuvo.

Críticas a la respuesta institucional

El abogado aclaró que, al momento de la entrevista, aún no habían accedido de manera completa al expediente, ya que se encontraban en pleno trámite de constitución como querella. De todos modos, apuntó contra el manejo institucional del caso y sostuvo que, ante denuncias de esta gravedad, debieron adoptarse medidas preventivas desde el inicio.

“Uno tiene que ser prudente y yo creo en el principio de inocencia, pero preventivamente se deberían haber tomado antes cartas en el asunto”, expresó.

En esa línea, rechazó la idea de que la situación haya sido abordada de manera adecuada por las autoridades escolares y eclesiásticas. Para Juez, frente a la primera denuncia correspondía apartar preventivamente al sacerdote mientras avanzaba la investigación.

“Si tenemos una duda, sea el cura, un profesor o los directivos, es lo primero que debería haber hecho el colegio”, planteó. También cuestionó la falta de acompañamiento a las familias y sostuvo que, al menos por una cuestión de empatía y respeto, debieron haber sido recibidas y escuchadas.

“Cinco niños de distintas salas y turnos”

Martín Juez afirmó además que, según la información que maneja la representación de las familias, ya existirían cinco denuncias formalizadas vinculadas al caso.

“Estamos hablando de niños entre 3, 4 y 5 años. Son cinco niños de distintas salas, de distintos turnos, de familias que no se conocían, no tenían contacto entre ellos y no tendrían ningún ánimo de generar una connotación negativa con el cura”, señaló.

El concejal adelantó que la estrategia judicial no se limitará únicamente a la persona denunciada, sino que también buscarán determinar si existieron responsabilidades por acción u omisión dentro de la estructura institucional.

“Lo que vamos a buscar en la búsqueda de la verdad no solamente es demostrar lo que los testimonios de los niños indican, sino también la responsabilidad de todos aquellos que por acción u omisión no hicieron las cosas que correspondían, desde el representante legal hasta los directivos del colegio”, afirmó.

La intervención del apellido Juez

Consultado por el impacto público y político que puede generar la participación del estudio jurídico de Luis Juez y Martín Juez en una causa de alta sensibilidad, el concejal sostuvo que la presencia del senador puede ayudar a dar visibilidad al reclamo, pero insistió en que el proceso debe mantenerse en el plano judicial.

“Hay una utilidad de la figura de Luis Juez que es para darle visibilidad al caso, pero después será un proceso judicial común y normal”, dijo.

Al mismo tiempo, pidió evitar que la causa quede atrapada en una disputa política. “Por respeto a esas cinco familias, hay que intentar despolitizar el caso”, remarcó.

Juez también aseguró que no buscarán una exposición mediática que pueda afectar a las familias o interferir en el trabajo de la fiscalía. “No va a haber manifestaciones públicas o exposiciones públicas que entorpezcan la causa, que pongan el trabajo de la fiscal o a los padres y a los niños —las verdaderas víctimas de todo esto— en un lugar incómodo”, sostuvo.

La intervención del nuevo patrocinio se suma a una causa que ya venía marcada por el reclamo de las familias, los cuestionamientos a la respuesta institucional y el pedido de avances concretos en la investigación judicial.