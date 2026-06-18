Inteligencia Artificial, educación y ciudadanía: Limia disertó ante más de 300 estudiantes de escuelas secundarias de Córdoba

En el marco del Congreso de Educación “Aprender para Transformar”, especialistas y referentes abordaron los desafíos que plantea la IA para el aprendizaje, el mundo del trabajo y la construcción de ciudadanía digital. La actividad se suma a una agenda amplia sobre jóvenes y tecnología que impulsa Limia en la Legislatura de Córdoba.

Más de 300 estudiantes y docentes de escuelas secundarias participaron del Congreso de Educación “Aprender para Transformar”, realizado en el Centro Cultural Córdoba y organizado por Institución Cervantes, con el acompañamiento del Ministerio de Educación de la Provincia y la Agencia Córdoba Cultura.

La jornada reunió a referentes del ámbito educativo, académico y gubernamental para reflexionar sobre los desafíos que atraviesa la educación frente a los cambios tecnológicos, el mundo del trabajo y las nuevas formas de aprendizaje.

Uno de los espacios destacados del programa fue la charla “Jóvenes e Inteligencia Artificial: aprender hoy para el mundo de mañana”, a cargo del legislador provincial Leonardo Limia, el profesor y licenciado en Psicología Social Cristian Baquero Lazcano y el profesor Claudio Ghioni, experto en Inteligencia Artificial Generativa Aplicada y auditor de comportamientos de modelos de lenguaje de IA.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al funcionamiento de la Inteligencia Artificial, sus alcances, riesgos y oportunidades, así como su impacto en la vida cotidiana, la educación y el futuro del trabajo. La propuesta buscó promover una mirada crítica sobre el uso de estas tecnologías y el rol que tendrán las nuevas generaciones en un mundo cada vez más atravesado por sistemas inteligentes.

Asimismo, la actividad permitió poner en discusión el proyecto de ley 40812/L/24 de Regulación de la Inteligencia Artificial en el territorio de la Provincia de Córdoba, una iniciativa presentada en la Legislatura provincial que propone establecer principios para el desarrollo y uso responsable de estas herramientas.

Cabe recordar que, entre los aspectos contemplados por el proyecto, se destacan la promoción de programas educativos sobre Inteligencia Artificial y ética digital en los niveles primario, secundario y superior, así como la capacitación continua de profesionales vinculados al desarrollo y aplicación de estas tecnologías.

En este sentido, también se destacó la necesidad de formar nuevos perfiles profesionales vinculados a la economía del conocimiento. Institución Cervantes, organizadora del Congreso, cuenta con la Tecnicatura en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, una propuesta orientada a la formación de especialistas en este campo.

La participación del público fue uno de los aspectos sobresalientes de la jornada: estudiantes y docentes acompañaron activamente el intercambio y manifestaron interés por los desafíos éticos, educativos y sociales que plantea la Inteligencia Artificial.

La actividad se inscribe en una agenda más amplia de reflexión sobre el vínculo entre jóvenes y tecnología. En ese marco, y a partir del trabajo compartido en una Mesa sobre Uso de Pantallas, surgió el vínculo con las especialistas María Laura Perasso, Carolina Armeloni y Daniela Ramos, quienes participaron del Congreso con la charla “De usuarios a protagonistas: repensar el vínculo jóvenes y tecnología”, desarrollada durante la tarde.

El Congreso “Aprender para Transformar” incluyó además exposiciones sobre sustentabilidad, habilidades socioemocionales, innovación pedagógica y preparación para el mundo laboral, consolidándose como un espacio de intercambio sobre los desafíos educativos del presente y del futuro.