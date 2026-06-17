Fabricio Díaz volvió a liderar el ranking de Punilla en junio y Avilés fue el dirigente que más creció

El relevamiento de CB Global Data junto a Consultora Videns ubicó nuevamente al dirigente departamental al frente de la medición, con un diferencial de imagen de +9,7%. En tanto, el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, pasó de un diferencial negativo en mayo a +3,3% en junio y fue el dirigente con mayor crecimiento mensual dentro del departamento.

La consultora CB Global Data, en conjunto con Consultora Videns, difundió la medición de junio de 2026 del Ranking Departamental de Dirigentes de Punilla, un informe que ordena a intendentes y referentes políticos del valle según su diferencial de imagen, es decir, la diferencia entre imagen positiva e imagen negativa.

El relevamiento fue realizado entre el 8 y el 14 de junio, sobre una muestra de 684 casos, con un margen de error de 4,1%.

En esta nueva edición, Fabricio Díaz volvió a quedar al frente del ranking departamental, con un diferencial de imagen de +9,7%, producto de 19,5% de imagen positiva y 9,8% de negativa. Si bien conserva el primer lugar, el dirigente departamental, ex intendente de Capilla del Monte y actual secretario de Coordinación en Infraestructura del Ministerio de Cooperativas y Mutuales del gobierno de la provincia, mostró una baja respecto de mayo, cuando había alcanzado +11,7%.

En el segundo lugar se ubicó Augusto Reyna, de Bialet Massé, con +7,7%; seguido por Silvia Rocchietti, de Santa María de Punilla, con +7,2%. Con el mismo diferencial quedó Germán Corazza, de Huerta Grande, también con +7,2%.

Luego aparecen Javier Dieminger, de La Falda, con +7,1%; Pablo Alicio, de La Cumbre, con +6,3%; Celeste Furmston, de Los Cocos, con +5,2%; y Raúl Cardinali, de Cosquín, con +4,4%.

Más abajo se ubicaron el legislador departamental Walter Gispert, con +3,6%; Esteban Avilés, de Villa Carlos Paz, con +3,3%; Emiliano Paredes, de Tanti, con +3,1%; Jorge Soria, de Villa Giardino, con +1,7%; y Daniel Spadoni, de Valle Hermoso, que quedó último con un diferencial negativo de -1%.

Avilés, el que más creció

Uno de los datos más relevantes de la medición es el crecimiento de Esteban Avilés. El intendente de Villa Carlos Paz había cerrado mayo en el último lugar del ranking departamental, con un diferencial negativo de -1,2%. En junio pasó a +3,3%, lo que representa una mejora de 4,5 puntos.

Según la placa difundida por la consultora, Avilés fue el dirigente con mayor crecimiento mensual en su diferencial de imagen dentro de Punilla.

El dato no lo saca todavía del tramo bajo de la tabla departamental, donde aparece en el décimo lugar sobre trece dirigentes medidos, pero marca un cambio respecto del mes anterior: dejó de ser el único referente con diferencial negativo y pasó a ubicarse por encima de Emiliano Paredes, Jorge Soria y Daniel Spadoni.

La medición también confirma que Avilés sigue siendo uno de los dirigentes con mayor nivel de conocimiento en el departamento. Su segmento de “no sabe/no conoce” se ubicó en 39,7%, el más bajo de toda la nómina. Al mismo tiempo, mantiene el nivel de imagen negativa más alto del ranking, con 28,5%, aunque compensado por una imagen positiva de 31,8%.

En sentido contrario, la mayor caída mensual fue para Walter Gispert, legislador departamental, que descendió 2,8 puntos respecto de mayo. Pasó de +6,4% a +3,6% y bajó del quinto al noveno lugar.

Altos niveles de desconocimiento

Como ya había ocurrido en mediciones anteriores, el informe vuelve a mostrar niveles elevados de desconocimiento en buena parte de los dirigentes de Punilla.

El caso más marcado es el de Celeste Furmston, de Los Cocos, con 90,4% de “no sabe/no conoce”. También registran niveles altos Silvia Rocchietti, con 85,6%; Germán Corazza, con 83%; Augusto Reyna, con 81,7%; Daniel Spadoni, con 80,8%; y Emiliano Paredes, con 80,1%.

Ese dato resulta clave para interpretar el ranking: varios dirigentes logran diferenciales positivos con niveles de instalación pública todavía acotados, mientras que los referentes más conocidos tienden a tener también mayores niveles de imagen negativa.

La comparativa provincial

El informe incluye además una medición interdepartamental de los principales intendentes de Córdoba, realizada entre el 8 y el 14 de junio sobre un total de 9.342 casos, con un promedio de entre 627 y 707 encuestas por departamento o región, y un margen de error promedio de entre 4% y 4,3%. El procedimiento de muestreo fue estratificado por segmentos departamentales o regionales.

En esa comparativa provincial, el intendente con mejor diferencial de imagen fue Marcos Ferrer, de Río Tercero, con +13,4%. Lo siguieron Damián Bernarte, de San Francisco, con +12,3%; y Oscar Santarelli, de Villa General Belgrano, con +10,9%.

El cuarto lugar fue para Eduardo Acastello, de Villa María, con +10,3%; y el quinto para Andrea Nievas, de Deán Funes, con +9,7%.

En el extremo opuesto, los peores diferenciales correspondieron a Fernando Rambaldi, de La Calera, con -3,8%; Daniel Passerini, de la ciudad de Córdoba, con -3,2%; Sara Majorel, de Marcos Juárez, con -2,5%; y Renato Raschetti, de Cruz del Eje, con -2,1%.

Dentro de ese ranking provincial aparecen dos intendentes de Punilla: Raúl Cardinali, de Cosquín, en el puesto 13°, con un diferencial de +4,4%; y Esteban Avilés, de Villa Carlos Paz, en el puesto 14°, con +3,3%.

En la evolución mensual de la comparativa provincial, Avilés también aparece como el intendente con mayor crecimiento en su diferencial respecto del mes anterior, con una mejora de 4,5 puntos. En cambio, la caída más fuerte se observó en Damián Bernarte, de San Francisco, con -3,6 puntos.

La medición de junio deja así dos lecturas principales para Punilla: Fabricio Díaz conserva el liderazgo departamental, aunque con menor diferencial que en mayo, y Esteban Avilés muestra el repunte más importante del mes, tanto en el ranking local como en la comparación provincial de intendentes.